「またしても圧倒的な勝利！」GS３戦全勝のU-17中国女子をファン絶賛！「男子より優れている」「中国は依然として女子チームに依存」の声も【U-17女子アジア杯】
充実の戦いぶりだった。
中国で開催されているU-17女子アジアカップで、ホスト国の中国はグループステージ（GS）Ａ組で３戦全勝。初戦のミャンマー戦は６−０、続くベトナム戦は３−０。早々と決勝トーナメント進出を決め、最終節のタイ戦も６−０で圧勝した。
３試合を終えて、計15得点、失点はゼロ。中国メディア『直播吧』のタイ戦の速報記事には、以下のような声があがった。
「おめでとうございます！」
「またしても圧倒的な勝利！」
「このチームは本当にフィジカルが強い」
「若い世代は本当にすごい！」
「技術面でもチームワークの面でも素晴らしいプレーを見せた」
「以前より内容が充実、組織力が構築されつつある」
「中国サッカーは依然として女子チームに依存している」
「男子チームは面目を失った。女子チームはそれを挽回しなければならない」
サウジアラビアではU-17アジアカップが開幕し、“男子チーム”は初戦でインドネシアに０−１で敗れていることから「男子チームより優れている」「男子チームは崩壊した」「男子チームにはもっと頑張ってほしい」といったコメントも寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
中国で開催されているU-17女子アジアカップで、ホスト国の中国はグループステージ（GS）Ａ組で３戦全勝。初戦のミャンマー戦は６−０、続くベトナム戦は３−０。早々と決勝トーナメント進出を決め、最終節のタイ戦も６−０で圧勝した。
３試合を終えて、計15得点、失点はゼロ。中国メディア『直播吧』のタイ戦の速報記事には、以下のような声があがった。
「またしても圧倒的な勝利！」
「このチームは本当にフィジカルが強い」
「若い世代は本当にすごい！」
「技術面でもチームワークの面でも素晴らしいプレーを見せた」
「以前より内容が充実、組織力が構築されつつある」
「中国サッカーは依然として女子チームに依存している」
「男子チームは面目を失った。女子チームはそれを挽回しなければならない」
サウジアラビアではU-17アジアカップが開幕し、“男子チーム”は初戦でインドネシアに０−１で敗れていることから「男子チームより優れている」「男子チームは崩壊した」「男子チームにはもっと頑張ってほしい」といったコメントも寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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