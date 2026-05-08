右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入っているドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が来週にも復帰する可能性が高まった。7日（日本時間8日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。

同サイトによると、ベッツは8日（同9日）から2日間、傘下3Aで実戦復帰する予定で、問題がなければ11日（同12日）のジャイアンツ戦から復帰する可能性があるという。

ベッツは4月4日に負傷し、翌5日にIL入り。先月29日（同30日）には「医師からは（全治）6週間と言われている。思ったほど長引いているわけではなく、腹斜筋のけがとしては、かなり順調に進んでいる方だと思う」と話し、「ただ、チームのみんながよくプレーしてくれているので、無理に急いで戻る必要がない。彼らがやるべきことをしっかりやってくれているので、自分は少し引いて見守りながら、しっかり治すことができる」と語っていた。

今後、注目を集めるのはベッツが復帰した際、誰が外れるかだ。内野はフリーマン、マンシー、ロハス、フリーランド、キム・ヘソン、エスピナルと揃っているが、地元メディア「ドジャースネーション」はエスピナルの可能性が高いと指摘している。