LE SSERAFIM（ル セラフィム）のSAKURA（サクラ、28）が、妖精のような美貌を公開した。3日に自身のインスタグラムに「celebration 最終回まで駆け抜けたLE SSERAFIMを祝います」とのコメントとともに、リードシングル「CELEBRATION」の活動を締めくぐった思いを込めた写真を数枚アップした。

韓国メディアのマイデーリーは8日「人間か？ それとも妖精なの？ 息が詰まるような鎖骨ラインが危うい」のタイトルで「非現実的な美貌を披露し、ファンの視線を一瞬で奪った。まるで生きている人形を思わせるビジュアルで、オーラを放っていた」と絶賛した。

明るい金髪ポニーテール姿で、長い髪を片手で軽く握りながらカメラを見つめるなど、9枚を掲載した。整えられた前髪と高く固定された髪は、小さな顔立ちとマッチし、美貌を際立たせた。細い肩のラインを強調したピンクの衣装で、鎖骨を強調するような大胆でかわいらしさをマッチした。

同メディアはまた「神秘的なまなざしと完璧な美貌が調和した。夢幻的でありながらも堅さを感じさせる表情は、ステージ上とはまた違う神秘的な魅力を提供した。透明感のある肌と調和した淡いピンクトーンのメークは、本来の清楚（せいそ）を最大限に引き出したと評価されている」とも伝えた。