◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）

枠順が５月８日、発表された。

前走の東京新聞杯に続く重賞３勝目を狙うトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は６枠１１番、同舞台の共同通信杯でマスカレードボールと接戦の２着だったカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は２枠４番、復活を期す２４年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は８枠１６番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ジュタ 牡４ 佐々木大輔 ５７・０

（２）サブマリーナ 牡５ 武 豊 ５７・０

（３）エピファニー 牡７ 杉原 誠人 ５７・０

（４）カラマティアノス 牡４ 津村 明秀 ５８・０

（５）ジュンブロッサム 牡７ 荻野 極 ５８・０

（６）マジックサンズ 牡４ 横山 和生 ５７・０

（７）オクタヴィアヌス 牡６ 北村 宏司 ５７・０

（８）シルトホルン 牡６ 大野 拓弥 ５７・０

（９）マテンロウレオ 牡７ 横山 典弘 ５７・０

（１０）センツブラッド 牡４ 横山 武史 ５７・０

（１１）トロヴァトーレ 牡５ クリストフ・ルメール ５８・０

（１２）マイネルモーント 牡６ 丹内 祐次 ５７・０

（１３）オニャンコポン セン７ 菅原 明人 ５７・０

（１４）サクラファレル 牡４ ダミアン・レーン ５７・０

（１５）ストレイトトーカー 牡４ 田辺 裕信 ５７・０

（１６）ステレンボッシュ 牝５ 戸崎 圭太 ５６・０

（１７）レガーロデルシエロ 牡５ 岩田 康誠 ５７・０