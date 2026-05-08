GW明けの弁当作り、もう怖くない。オレペ流「のっけ弁6選」と寝坊した日の裏技

GW明け、お弁当生活も再スタート。「また毎日作るのか……」と、ちょっと気が重い日は、手軽な〈のっけ弁当〉がおすすめです。

ご飯とおかずの一体感も楽しみのひとつ。今回は、料理大好き「オレペエディター」たちのリアルなのっけ弁当をピックアップ。思わずまねしたくなるアイディアをご紹介します。

おかずの下の味しみご飯も魅力！「のっけ弁当」6選

寝坊した日の焼きとり弁当

冷凍の焼きとりを焼くフライパンの端で、甘麹入りのいり卵を必死で作ってご飯にのせ、冷凍してあったオクラ天もON！ 寝坊してただ詰めただけのお弁当、恥ずかしいのですが（笑） mizuさん

子どもが喜ぶから揚げをチキン南蛮に

ご飯の上におかずドーンは子どもが喜びます。この日は下の子が午前授業だったので置き弁も用意。多めに揚げておいたから揚げに甘酢だれをからめて、チキン南蛮に イクノさん

銀だらの西京漬けとソーセージをのっけて

ご飯に白ごまをふって青じそを敷き、その上に銀だらの西京焼き（スーパーで2割引き！）、卵焼き、きんぴら、ほうれん草のごまあえ。ど真ん中にソーセージが定番の配列！ mikkiさん

メインはチーズ入り卵焼き1本！

おかずがなかったので、卵1個にスライスチーズを入れて焼いた卵焼き1本をドドンとのせました。副菜はもやしのナムル以外、全部冷凍ストックを活用。とにかく手抜き弁当です ごぼうさんちーむさん

簡単えびチリで彩りもきれい！

ご飯の上にスクランブルドエッグ、作りおきの大根サラダ、えびチリを。えびに片栗粉をまぶして焼き、レンジ加熱で作ったソースをからめるだけです。冷凍のごまだんごを解凍してオン mizuさん

冷凍弁当の卵焼きは具だくさんに

豚肉の甘辛焼き、豆入り切り干し大根など、冷凍しても味や食感が変わらないおかずをご飯にのせて冷凍保存。卵焼きは食感をキープするためにズッキーニを入れてオムレツに ろこたそさん

無理せず続けられるのが、のっけ弁当のいいところ。頼れるアイディアを取り入れながら、みんなでゆるく乗り切っていきましょう！

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）