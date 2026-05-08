コリ、痛み、しびれをとり除く 症状別最強エクササイズとは？【肩甲骨はがし】

コリ、痛み、しびれをとり除く 症状別最強エクササイズとは

よくある症状をエクササイズで解消

様々な部位で起こるコリや痛み、しびれに対処する症状別のエクササイズを紹介します。左ページのリストを見て、思いあたる症状がある場合は、第セルフ肩甲骨はがし、「5つの神エクササイズ」とあわせてトライしてみてください。

肩や背中、巻き肩などのエクササイズは、より丁寧に、手厚く、肩甲骨まわりをほぐすことを目的としたもの。肩甲骨はがしとの相乗効果で、首や肩まわりの不快な症状がぐっとラクになるはずです。

腰やひざも不調を抱えている人が多い部位。首から腰や骨盤は、背骨（脊椎）で繋がっているのでトラブルも連鎖しやすく「首↓肩↓腰↓ひざ」の順で痛みの出るパターンがよく見られます。そのため、腰やひざに不調がある場合は、肩のエクササイズも一緒にとり組むと、下半身の不具合も緩和できるでしょう。

しびれは神経の圧迫が原因で起こることが多いため、神経周囲の筋肉をほぐして血行を促すと、改善が期待できます。症状別のほか、状況別でできるエクササイズも紹介しているので、あわせて実践してみてください。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理