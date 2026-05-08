推しからファンに高級食材を差し入れ！「やりすぎやりすぎ」＆TEAMメンバーが明かした衝撃の気遣い

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

5月4日（月）の放送では、グローバルに活躍するボーイズグループ「＆TEAM」のメンバーが、「ファンに差し入れをしている」と“高級食材”を例に挙げ、MEGUMIらが衝撃を受ける場面があった。

【映像】＆TEAM、メンバーとの共同生活に不満爆発!?

今回はゲストに、森本晋太郎と、＆TEAMからYUMA、TAKI、MAKIの3人が登場し、MEGUMIとトークを展開。

そのなかでMEGUMIは、海外でも活動している＆TEAMの面々に、「韓国でライブやると（ファンからの）“差し入れ”みたいなのも日本となんか違いません？」と切り出し、「コーヒーカー的なやつとか。あれ面白いなって思うんですよね」と話した。

するとMAKIは、ファンが自分たちを観るためにご飯も食べずに朝早くから並ばなければならないこともあり、＆TEAM側からファンに向けてご飯を差し入れしたこともあることを話し、MEGUMIは「逆パターンもあるんだ！」と感心する。

さらにTAKIが「1回気合い入れすぎて（ファンに）伊勢海老をプレゼントした」と明かし、森本は「やりすぎ！やりすぎ！」と衝撃を受けていた。