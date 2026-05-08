島根スサノオマジック、ボジッチHCが指揮2季目へ「今後成功の礎を築き上げるために貴重な経験を得られた」

島根スサノオマジックは5月8日、ペータル・ボジッチヘッドコーチとの契約が基本合意に達したことを発表した。

ボジッチHCはセルビア出身の47歳。母国やGリーグ、イギリスのチームでコーチキャリアを重ね、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」に島根の指揮官に就任すると、西地区8位となる28勝32敗の成績を残した。

指揮官はクラブを通じて「初シーズンがあっという間に過ぎました。多くの挑戦がありながらも我々は、今後成功の礎を築き上げるために貴重な経験を得られたと感じています。これほど毎日向上し、成長したい素晴らしい方々とご一緒に仕事ができる機会を与えてもらえたことを光栄、且つ喜びを感じています。クラブのマネジメントにも変わらぬご支援、信頼、そして共に目標を達成できる道を作っていただけたことに深く感謝申し上げます」と振り返り、「何よりも忠実なファンの前で試合ができることも大変嬉しく思います。全国を駆け巡り、アリーナを満員にし、結果に関わらず心から応援してくださいました。我々が愛するこのクラブのために行ってくれる全てのことに称賛を送りたいです。オフシーズン中は恋しくなりますが、8月にまたご一緒できることを心待ちにしています。Susano-O」とコメントした。

なお、島根は同日、岡田侑大、ニック・ケイとの契約継続を発表。8日時点でダマムッサ、岡本飛竜、コティ・クラークとの契約満了を発表している。