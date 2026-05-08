「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、新都ホールディングス<2776.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



政府は４月２１日、プラスチックなどのリサイクルを進めるための施設整備や技術開発に対し、２０３０年までに官民で約１兆円の投資を目指すことなどを盛り込んだ「循環経済行動計画」を公表。プラスチック再生生産事業を手掛ける同社への関心が高まっているようだ。



また、２７年１月期通期の連結営業利益予想を前期比３２．２％増の７億８４００万円としていることも買い予想数上昇につながっているもよう。中核事業である再生資源リサイクルの収益性向上に取り組むほか、新規事業の分野（ＧＰＵ機器の国内販売・リース業務、ＡＩデータセンターの運営・管理など）で新たな収益機会の創出を推進するとしている。



出所：MINKABU PRESS