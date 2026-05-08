二宮和也出演『金曜ミステリークラブ!!!』再現VTRに、Travis Japan七五三掛龍也が再登場

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日本テレビで『金曜ミステリークラブ!!!』が、5月8日19時から放送される。

この番組は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを観ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティ”。

今宵も、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也とスタジオに集まった豪華ゲストに様々なミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。

■予測不能な展開に二宮和也もハラハラ！「やばい！何が起きた？」

突如大平原に現れた奇妙な人文字!? 作ったのはなんと地元の少年少女！ なぜ子どもたちは人文字を作ったのか？ 賞賛された驚きの理由とは？

男性が登山中に谷底へ滑落！ 携帯電話はナシ、所持品はナイフだけ…登山客も通らず、満身創痍で助けを呼べない状況から、なんと奇跡の生還！ どうやって助けを呼んだのか？

そして、世界を震撼させた伝説の美人逃亡犯の事件。中国で整形手術を繰り返し、20年以上逃亡し続けた”中国版・福田和子”とは？

1992年、18歳の若さで小学校教師となった女は、明るい性格で同僚や生徒から慕われていた。しかし2年後、そんな彼女の人生を狂わせるある男と出会う。生粋の悪だった男に引きずりこまれるように、女も道を踏み外していく――。

ホステスとして働きだした女は、客を狙った美人局で男とともに大金を荒稼ぎ。だが、次第にエスカレートし、ついには命を奪う凶悪事件へ。犯行を繰り返すふたりはやがて指名手配犯となるが、先に男が逮捕されたのを機に、女は国中を逃亡。名前を捨て、顔を捨て、家族すら捨てる――20年以上におよぶ逃亡劇が始まった。

女はどんな方法で誰にも気づかれず、警察の捜査から逃れたのか？ そして、整形で別人になった女を見つけ出した驚きの方法が明らかに！ 謎に包まれた逃亡生活、芦田愛菜が「逆に堂々としていたとか？」と真相を解き明かす!?

予測不能な展開に、二宮も「やばい！何が起きた？」とハラハラ。さらに、実際の映像を目にした出演者たちも、唐沢寿明「ものすごいことになってるな」、ノブ「すごい映像」と衝撃を受ける。

■七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）がVTRのどこかに登場

今回もVTRに豪華ゲストが出演。七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろくがVTRのどこかに登場。視聴者の考察にも参考になるヒントをくれるかも…？ どの場面で登場するのか、サプライズ出演をお楽しみに。

メイン写真：VTRのどこかに登場する七五三掛龍也（Travis Japan）

■番組情報

日本テレビ『金曜ミステリークラブ!!!』

05/08（金）19:00～19:56

主宰：ノブ（千鳥）

会員：二宮和也

唐沢寿明、芦田愛菜、柳原可奈子、横澤夏子

VTR出演：七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）

■【画像】二宮和也、唐沢寿明、芦田愛菜ほか『金曜ミステリークラブ!!!』場面写真

■関連リンク

『金曜ミステリークラブ!!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/