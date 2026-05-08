慶大などで活躍したスラッガー 25歳で引退も…30代で描く“夢の続き”

かつて神宮の杜を沸かせたスラッガーが再びバットを手に取った。谷田成吾、32歳。東京六大学リーグの慶大などで活躍した外野手は、神奈川の社会人硬式クラブチーム・全川崎クラブで2024年夏に現役復帰。このほど、全日本クラブチーム選手権出場を決めた。大学4年秋の2015年ドラフトで「まさか」の指名漏れを味わい、25歳で一度はユニフォームを脱いだが、なぜグラウンドに戻ってきたのか。「高橋由伸2世」と呼ばれた男の今を追う。（取材・文＝竹内 悠海）

◇ ◇ ◇

ブランクは5年。バットを1000回振ってもなんともなかった手の皮は、今は200回も振ればボロボロに。筋肉痛も出る。それでも谷田成吾は笑う。

「当時はプロになりたくて野球をやっていたので、自分の成績が一番重く置かれていました。でも今は、自分の成績はどうでもいいというか、チームが勝てればいいという気持ちでやっているので、それが一番楽しいです」

チームのために動くのが楽しいという「利己」が結果、「利他」になっている。現在の彼の中での野球は、10年の時を経て新たな価値観に変わった。

慶應高、慶大で本塁打を量産し、大学OBの同じ左打ちのスラッガーになぞらえて「高橋由伸2世」と称された。背番号も同じ「24」。上位指名も予想された大学4年のドラフトだったが、最後まで名前を呼ばれず、まさかの指名漏れを味わった。

「これまで人生を賭けていたもの、すべてを失うみたいな経験でした」

卒業後もプロを諦めず社会人野球・JX-ENEOSでプレー。米国にも視野を広げ、3年目を迎える3月、知人を介して入団テストの誘いを受けると退路を断って退社し、現地でメジャー6球団のテストを受験。 “プロ野球選手になるため”に人生を賭けた。

だが、プロの壁は厚く米国では縁に恵まれず、帰国後は独立リーグの徳島インディゴソックスに入団。最後まで、這い上がろうとした。ドラフトには人生で3度挑戦。しかしその夢は叶わず、2019年のドラフトを機に25歳でユニフォームを脱いだ。

「プロ野球選手という夢に未練はない」

そう語った谷田が30歳を迎える2024年夏、クラブチームで復帰を決めた。

ビジネスと両立させて奮闘 3番で強打は健在、クラブチームの裾野拡大にも関心

きっかけは意外なものだった。「何か趣味的なものを見つけたいなと思って」。拍子抜けするほどあっさりとした理由を屈託のない笑顔で明かした。

「（引退後は）ずっと仕事だけだったので。体も動くし、何かないかと考えたら『野球やればいいじゃん』って。ちょうど全川崎クラブのグラウンドが多摩川の河川敷にあって、家から自転車で5分くらいの近さだったので、『じゃあやれるじゃん』って」

早速チームのインスタグラムにDMを送った。アマ球界の元スター選手から突然のコンタクト。関係者から返ってきた答えは「いたずらかと思った」。

やると決めた以上は本気で打ち込んでいる。1983年創部のチームはクラブチームの日本一を決める「全日本クラブ選手権」の出場を目標に活動。19歳から37歳まで、職業も大学生から社会人までさまざまだ。

若手の中には「谷田成吾」を知らない者も多い。「谷田さん、元からそんなに肩弱いんですか？」といじられるが、「3番」として本塁打を放ち強打は健在。今年はコーチも兼任し、チームの運営にも携わっている。

クラブチームの環境をもっと良くしたいというモチベーションは強い。アマ野球は社会人かプロを目指す以外に仕事をしながらできるのは草野球くらい。

「本気で仕事しながら、できる限り野球を一生懸命やる環境が増えたらいいな。例えば地域貢献も絡めてスポンサーを集め、月数万円でも報酬を出して副業のようにプレーするみたいな」。そんなビジョンを描くのもビジネスを成功させてきた経験が大きい。

週末は河川敷で泥にまみれているが、平日の顔は爽やかなビジネスマンだ。

25歳で引退後、一般企業を経て、26歳だった2019年12月に古巣・徳島インディゴソックスの球団代表に就任。赤字だった球団を就任1年目から黒字化させるなど3年間手腕を発揮し、現在は2024年10月に創業した株式会社Habinyの取締役を務める。

「日本経済に微力でも貢献したいし、社員とその家族が幸せになってほしい」。そんなゴールを掲げ、マーケティング支援を通じた企業の販売促進や、製造業・医療・運送業などに特化した採用支援の最前線に立ち、事業を拡大。徳島で採用に苦戦した経験も、今ビジネスに活きている。

取材で感じた「応援される人」の印象 信念は「真面目に、誠実に、一生懸命」

まさかのドラフト指名漏れから10年余りの歳月が流れた。

独立リーグ時代は月給10万円、家賃3万円で税金などが引かれれば赤字状態。どん底からここまで這い上がった。現在は朝6時に起きて仕事に邁進し、休日は家族を第一に、限られた時間でグラウンドに向かう。

この10年を振り返り、「あのままプロに指名されていたら出会わなかった人にたくさん出会って今がある。良かったってなるもんだな。人生って面白いですよね」と今の幸せを噛みしめる。

慶應出身。高校、大学、社会人、すべて日本代表を経験し、いつも強い肩書きがあった。「由伸2世」もそのひとつ。しかし、今ではビジネスの世界で肩書きに甘えることなく挑戦し続けている。

メディアに勝手につけられた異名で叩かれ、当時は嫌な想いもした。「今思えば全部ありがたかったです。だって『由伸2世』と言われてなかったら、今こうやってもう1回記事に出してもらうこともないので」と受け止める。

社会人時代は183センチ、89キロ。今も一目で体育会出身と分かる体格だが、オーラは決してギラギラしたものではなく、気さくで爽やか。そして将来を、真っ直ぐに語る。取材して感じるのは「応援される人」という印象だ。

振り返れば、大学4年で指名漏れした夜はチームメートが食事会を開いて将来をともに考えた。米国に挑戦した時はクラウドファンディングで240万円の資金が集まり、1度目の引退した時は20社以上の企業から誘いも受けた。

応援してくれている人に堂々とできる、恥ずかしくない選択をする。上手くいっているかどうかより、「真面目に、誠実に、一生懸命やっています」と言えるかどうか。これが谷田の信念であり、「応援される人」である理由だ。

現役復帰から2年。5月5日、全川崎クラブは神奈川県予選で優勝し、地元開催の8月全日本クラブ選手権出場を叶えた。創部43年目で初の快挙だ。そして、谷田にはその先にチームにもまだ話していない壮大な夢がある。

「10年後、都市対抗に出たいなと思っています。笑われるかもしれないですけど、15年以内に優勝したい。まずは早く僕をレギュラーから追い出してほしい。まだ僕の方が上手いので（笑）。その後は別の関わり方でチームに貢献したいと思っています」

そう言って笑う顔に、関わる「人」への愛情が滲んだ。

谷田が歩けば道になる。多くの挑戦と選択をしてきたが、すべてに誠実に向き合い、進んできた。その姿を見れば、きっと多くの人が旗を振りたくなる。32歳。挑戦は止まらない。



（竹内 悠海 / Yumi Takeuchi）