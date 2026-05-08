◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

今大会の大きな見所が１５番パー３だ。

今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース（Ｃ）開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された。ティーエリアと２段グリーンの間には大きな池が広がる。グリーン前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。アマチュアのように直接の池ポチャは、プロではあり得ないが、ピン位置が２段グリーン下の手前に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険が大。第１日のピンポジションは手前から６ヤードの難しい位置（実測値は９１ヤード）に設定され、池ポチャが連発。７人が池にボールを落とした。実測９１ヤードながら、平均スコアはパーを超える３・１８３３（難度は１８ホール中１３番目）となった。

第２日のピンポジションは手前から１８ヤード、奥から１０ヤード（実測１０２ヤード）。２段グリーンの上に設定されたため、第１日より、易しいホールとなった。

午前組の１０番スタートの１０組２９人（１人棄権）で、池ポチャはなし。２９人の内訳は、バーディー５人、パー１７人、ボギー７人で、平均スコアは３・０６９。

中沢瑠来（るな、ＧＯＬＦ５）はピン８０センチにつけてバーディー。もう少しでホールインワンとなるナイスショットでギャラリーを沸かせた。

ただ、１５番の２段グリーンが難しいことに変わりはなく、３パットのボギーは連発。第２日は、チャンスホールでもあるが、決して侮れない。

決勝ラウンドでは、第１日のようにピンが手前の難しい位置に設定されることは確実。再び、池ポチャのリスクが増す。

赤杭（くい）の場合、ボールが落ちた地点からピンに近づかない地点で２クラブ長以内から第３打を打てるが、今大会の１５番の池は黄色杭のため、打ち直しの第３打はティーエリアからとなる。池に落とした場合、ダブルボギー以上となる可能性大。終盤の１５番、名物ホールとなった超ショートホールが、勝負所となる。