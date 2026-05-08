巨額の脱税疑惑が取り沙汰された歌手兼俳優チャ・ウヌの軍楽隊での配置を再検討してほしいとの陳情に対し、韓国国防部は「現在の配置を維持する」との回答を示した。

7日、オンラインコミュニティには、チャ・ウヌの軍楽隊配置に関する陳情を申し立てたAさんの陳情内容と、国民権益委員会の回答が掲載された。

投稿でAさんは、今年1月と先月の2回にわたり、国民申聞鼓（韓国政府のオンライン苦情受付サイト）を通じてチャ・ウヌの軍楽隊での配置の適切性を再検討してほしいとの陳情を提出した。

国防部はAさんの陳情に対し、6日、「国防部兵士人事管理訓令第14条（再配置など）で定める配置変更の事由には該当しないため、現在の配置を維持する」と回答した。

また、本人による釈明の有無については、個人情報に関わる事項であり、プライバシー侵害などへの懸念から公開が制限されるとして理解を求めた。

国防部兵士人事管理訓令第14条では、再配置判断基準として、▷事故や疾病によりこれ以上現在の配置で任務遂行が不可能な場合 ▷勤務部隊の解体、改編、定員超過などにより調整が避けられない場合 ▷暴行などの事件に関わる加害者または被害者 ▷懲戒処分者、服務不適格者など、各軍参謀総長が再配置の必要性を認めた場合などを挙げている。

これに先立ち、チャ・ウヌは今年1月、国税庁から200億ウォン（約21億4400万円）を超える所得税の追徴通知を受けたことが報じられると、「今後進められる租税関連手続きに誠実に臨む」との立場を明らかにした。

先月8日には個人SNSに文章を投稿し、「国税庁の手続きと結果を尊重し、これ以上混乱が続かないよう関連税金をすべて納付した」と明らかにした。続けて、「いかなる理由であっても『知らなかった』あるいは『誰かの判断だった』という言葉で逃げることはしない」とし、「失望させてしまったことが最も心苦しく、申し訳ない」と謝罪した。

当初、国税庁がチャ・ウヌに追徴した税額は約200億ウォン規模だったが、二重課税などの理由で一部調整が行われ、最終的に約130億ウォン規模の税金を完納したという。