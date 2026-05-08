ローズホテル横浜のメロンアフタヌーンティー。高知西島メロンを使ったグラスデザートやエクレアのほか、オプションのパフェも！
◆ローズホテル横浜のメロンアフタヌーンティー。高知西島メロンを使ったグラスデザートやエクレアのほか、オプションのパフェも！
ローズホテル横浜の1階「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」にて、2026年6月30日（火）までの期間、高知西島メロンを贅沢に使用した「高知西島メロンのアフタヌーンティー」が開催中。
芳醇な香りと上品な甘みが魅力の高知西島メロンを主役にした、華やかなメニューの数々にときめく。同期間中には、高知西島メロンをたっぷりと味わえる「ローズパフェ 〜高知西島メロン〜」も登場するので、そちらもチェックしてみて。
この記事の要約レポート
・ローズホテル横浜「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」で、「高知西島メロンのアフタヌーンティー」を開催。期間は2026年6月30日（火）まで
・アフタヌーンティーの主役は高知西島メロン。芳醇な香りと上品な甘みが魅力
・涼やかなグラスデザートからエクレアやタルト、ムースまで、バリエーション豊かなメロンデザート
・ミニバーガーやフリットなどのセイボリーにも高知西島メロンを使用
・高知西島メロンをふんだんに使った季節限定パフェにも注目
メロンをさまざまな表情で味わう、華やかなスイーツとスコーン
ティースタンドを彩るのは、メロンを主役にしたバリエーション豊かなスイーツ。なかでも注目は、果肉やジュレを涼やかに重ねたグラスデザート「高知西島メロンのヴェリーヌ」と、優しい甘みのメロンにコクのあるクリームを合わせた「高知西島メロンのエクレア」。そのほか、ショートケーキやタルト、ムース、マカロンなど、ひと口ごとにメロンの爽やかな香りと甘さが広がるラインナップ。
スコーンは、プレーンとメロンの2種を用意。自家製のストロベリージャムやクロテッドクリームをたっぷり添えて味わって。
甘みと塩味のコントラストが絶妙。メロンの魅力を引き立てるセイボリー
セイボリーにも、高知西島メロンを取り入れたこだわりのメニューが登場。「高知西島メロンと生ハムブッラータチーズ」や「高知西島メロンとBBQポークスライダー ミニバーガー仕立て」など、メロンの甘みと塩味が織りなす絶妙なハーモニーを堪能できる。
さらに、「白身魚のフリット西島メロンとハーブのレムラードソース」や「高知西島メロンとクリームチーズのミルフィーユ仕立て」など、趣向を凝らした品々を楽しめるのがうれしい。
まるで宝石のような輝き。メロンをふんだんに使用したご褒美パフェ
季節ごとにテーマが変わる人気の「ローズパフェ」にも、高知西島メロンをふんだんに使った1品がお目見え。自家製のメロンゼリーに北海道産純生クリーム、カスタードを重ね、宝石のように輝く高知西島メロンと、ローズを模ったメロン風味のムースをトッピング。爽やかな甘みとなめらかなクリームが調和する、初夏だけのご褒美パフェに心ときめかせて。
新緑がまぶしい季節、ローズホテル横浜がお届けする「メロンフェア」で、果実の香りとみずみずしさに包まれるひとときを過ごしてみては。
ローズパフェ 〜高知西島メロン〜
期間：〜2026/6/30（火）
料金：単品 2,900円／ドリンクセット 3,400円
※税・サービス料込
◆アフタヌーンティーの会場は？
ビュッフェ、アフタヌーンティー、コース料理まで楽しめる横浜カジュアルフレンチ
横浜中華街の東門すぐ、ローズホテル横浜にある「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」。フランス語で“森の中の湖”を意味する店名のごとく木のぬくもりに満ちた空間で、中華街エリアでは数少ない洋食メニューを堪能。ヨーロッパを中心に各国で腕をみがいたシェフによる、ランチビュッフェ＆カジュアルディナーをお楽しみに。
ローズホテル横浜の1階「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」にて、2026年6月30日（火）までの期間、高知西島メロンを贅沢に使用した「高知西島メロンのアフタヌーンティー」が開催中。
芳醇な香りと上品な甘みが魅力の高知西島メロンを主役にした、華やかなメニューの数々にときめく。同期間中には、高知西島メロンをたっぷりと味わえる「ローズパフェ 〜高知西島メロン〜」も登場するので、そちらもチェックしてみて。
・ローズホテル横浜「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」で、「高知西島メロンのアフタヌーンティー」を開催。期間は2026年6月30日（火）まで
・アフタヌーンティーの主役は高知西島メロン。芳醇な香りと上品な甘みが魅力
・涼やかなグラスデザートからエクレアやタルト、ムースまで、バリエーション豊かなメロンデザート
・ミニバーガーやフリットなどのセイボリーにも高知西島メロンを使用
・高知西島メロンをふんだんに使った季節限定パフェにも注目
メロンをさまざまな表情で味わう、華やかなスイーツとスコーン
ティースタンドを彩るのは、メロンを主役にしたバリエーション豊かなスイーツ。なかでも注目は、果肉やジュレを涼やかに重ねたグラスデザート「高知西島メロンのヴェリーヌ」と、優しい甘みのメロンにコクのあるクリームを合わせた「高知西島メロンのエクレア」。そのほか、ショートケーキやタルト、ムース、マカロンなど、ひと口ごとにメロンの爽やかな香りと甘さが広がるラインナップ。
スコーンは、プレーンとメロンの2種を用意。自家製のストロベリージャムやクロテッドクリームをたっぷり添えて味わって。
甘みと塩味のコントラストが絶妙。メロンの魅力を引き立てるセイボリー
セイボリーにも、高知西島メロンを取り入れたこだわりのメニューが登場。「高知西島メロンと生ハムブッラータチーズ」や「高知西島メロンとBBQポークスライダー ミニバーガー仕立て」など、メロンの甘みと塩味が織りなす絶妙なハーモニーを堪能できる。
さらに、「白身魚のフリット西島メロンとハーブのレムラードソース」や「高知西島メロンとクリームチーズのミルフィーユ仕立て」など、趣向を凝らした品々を楽しめるのがうれしい。
まるで宝石のような輝き。メロンをふんだんに使用したご褒美パフェ
季節ごとにテーマが変わる人気の「ローズパフェ」にも、高知西島メロンをふんだんに使った1品がお目見え。自家製のメロンゼリーに北海道産純生クリーム、カスタードを重ね、宝石のように輝く高知西島メロンと、ローズを模ったメロン風味のムースをトッピング。爽やかな甘みとなめらかなクリームが調和する、初夏だけのご褒美パフェに心ときめかせて。
新緑がまぶしい季節、ローズホテル横浜がお届けする「メロンフェア」で、果実の香りとみずみずしさに包まれるひとときを過ごしてみては。
ローズパフェ 〜高知西島メロン〜
期間：〜2026/6/30（火）
料金：単品 2,900円／ドリンクセット 3,400円
※税・サービス料込
◆アフタヌーンティーの会場は？
ビュッフェ、アフタヌーンティー、コース料理まで楽しめる横浜カジュアルフレンチ
横浜中華街の東門すぐ、ローズホテル横浜にある「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」。フランス語で“森の中の湖”を意味する店名のごとく木のぬくもりに満ちた空間で、中華街エリアでは数少ない洋食メニューを堪能。ヨーロッパを中心に各国で腕をみがいたシェフによる、ランチビュッフェ＆カジュアルディナーをお楽しみに。