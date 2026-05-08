【エレガント】すでに″姫″の風格⁉ 美しすぎる赤ちゃんラマ「脚の折り方がもう姫さま」と話題
熊本県阿蘇市にある動物テーマパーク「阿蘇カドリー・ドミニオン」に3月24日、ラマの女の子が誕生しました。まだ生後1カ月だというのに、すでに「姫」の風格と美貌を持ち合わせているのだとか。
ワタクシ3月24日に生まれました、ラマ家の長女です。
父が坊ちゃん、母がお嬢、兄が若さまなので、「もう姫でしかないじゃん…」
と、来る人来る人が申しております。
姫の風格がありますかしら?
(@cuddlykouhouより引用)
「阿蘇カドリー・ドミニオン」美しすぎる赤ちゃんラマ
なんてエレガント。長いまつ毛と上品な口元、脚は美しく折りたたまれ、背中から首にかけて、さらに耳の先までピンっとのびていて、まるで王家の佇まい。生後1カ月とは思えません!!
名前を募集するまでもなく、すでに「姫」という名に決まりそうですが、SNSに寄せられたコメントを見ると、「めちゃくちゃ可愛いお姫様」「まつ毛長くてかわいい〜」「脚の折り方がもう姫さま」「めっちゃ美人だし 中世のお姫様のような風格が漂ってるw」「清楚でエレガントでしてよ」とみなさんメロメロの様子。「姫」という名前にも納得のようです。
生まれながらの気品をまとった“ラマ家の姫”。その優雅な姿、ぜひ間近で観察してみてはいかがでしょうか? これからも姫の成長が楽しみですね。
ワタクシ3月24日に生まれました、ラマ家の長女です。父が坊ちゃん、母がお嬢、兄が若さまなので、「もう姫でしかないじゃん…」と、来る人来る人が申しております。姫の風格がありますかしら？#ラマ#阿蘇 #カドリードミニオン pic.twitter.com/SygQ9hahq4- 阿蘇カドリー・ドミニオン【公式】 (@cuddlykouhou) April 23, 2026
ワタクシ3月24日に生まれました、ラマ家の長女です。
父が坊ちゃん、母がお嬢、兄が若さまなので、「もう姫でしかないじゃん…」
と、来る人来る人が申しております。
姫の風格がありますかしら?
「阿蘇カドリー・ドミニオン」美しすぎる赤ちゃんラマ
なんてエレガント。長いまつ毛と上品な口元、脚は美しく折りたたまれ、背中から首にかけて、さらに耳の先までピンっとのびていて、まるで王家の佇まい。生後1カ月とは思えません!!
名前を募集するまでもなく、すでに「姫」という名に決まりそうですが、SNSに寄せられたコメントを見ると、「めちゃくちゃ可愛いお姫様」「まつ毛長くてかわいい〜」「脚の折り方がもう姫さま」「めっちゃ美人だし 中世のお姫様のような風格が漂ってるw」「清楚でエレガントでしてよ」とみなさんメロメロの様子。「姫」という名前にも納得のようです。
生まれながらの気品をまとった“ラマ家の姫”。その優雅な姿、ぜひ間近で観察してみてはいかがでしょうか? これからも姫の成長が楽しみですね。
ワタクシ3月24日に生まれました、ラマ家の長女です。父が坊ちゃん、母がお嬢、兄が若さまなので、「もう姫でしかないじゃん…」と、来る人来る人が申しております。姫の風格がありますかしら？#ラマ#阿蘇 #カドリードミニオン pic.twitter.com/SygQ9hahq4- 阿蘇カドリー・ドミニオン【公式】 (@cuddlykouhou) April 23, 2026