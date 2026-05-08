“日本トロットガールズグループ”sis（シス）、6月韓国ライブ開催決定 sis（シス）、トロットの本場・韓国へ！

日本の4人組ガールズグループsis（シス）が、韓国で初の単独公演を開催する。

sis（シス）は来る6月7日、ソウル・麻浦区スペースブリックにて単独公演『PROLOGUE』を開催し、韓国のファンと初めて対面する。

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sis（シス）は、日本のサバイバルオーディション番組『トロットガールズジャパン』の参加者であるMAKOTO.、かのうみゆ、太良理穂子、あさ陽あいの4人で構成されたグループ。2024年12月には、ホン・ジニョンのデビュー曲でありメガヒット曲『愛のバッテリー』の日本語バージョンをリリースし、日韓両国の音楽ファンから大きな関心を集めた。

特にメンバーのかのうみゆは、MBN『韓日歌王戦』および『韓日トップテンショー』に出演し、人形のようなビジュアルとギャップのある歌唱力で大きな人気を獲得。さらに、元NATUREのソヒとともに日韓デュオ「アトランティス・キツネ」を結成するなど、韓国のファンにもすでに親しまれている存在だ。

Rockin'KOREAは「確かな実力と魅力を武器に日本で大きな注目を集めているsis（シス）が、本公演で披露する新たな姿にぜひご期待いただきたい」とコメントした。

なお、sis（シス）の単独公演『PROLOGUE』は、5月7日18時よりMelon Ticketにてチケット予約が開始される。