和食麺処サガミ、初夏の味覚 『天然活じめ“真あなご”と九州産“真鯵”』を使った新メニュー登場

和食麺処サガミは、初夏の味覚『天然活じめ“真あなご”と九州産“真鯵”』を、2026年5月13日から163店舗で販売開始する。

旬を迎える真あなごは、天然活じめにこだわり、鮮度抜群で臭みがなく、肉厚でふっくらとした食感と濃厚な旨みが特徴。同じ時期に旬を迎える真鯵は、真鯵天国“九州産”を使用。脂のり抜群で身が引き締まった高品質なものを厳選した。

◆『真あなごと大海老天丼と麺』税込1,840円

厳選した天然活じめ真あなごとサガミ自慢の大海老、黒舞茸【真】など、様々な食材を天ぷらに仕上げ、サガミ秘伝のタレでまとめた。

◆『炙り大煮あなご丼と麺』税込2,080円

大きな煮あなごは、ふわっととろける食感が特徴。表面を炙ることで香ばしさを加え、食感･旨さ･香りを楽しめる。濃厚なあなごの旨味と甘辛いタレとの相性がよく、食べ応えがあるという。

味わいの変化が楽しめるよう、まろやかな口当たりになる大和とろろ芋や、お茶漬け用だしを添えた。

◆『真あなご天ざるそば』税込1,770円

揚げたて、サクサクの天然活じめ真あなごの天ぷらと、「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわった、店内製麺のサガミのそばをセットにした。

◆『真あなごと真鯵御膳』税込2,470円

天然活じめ“真あなご”と九州産“真鯵”を、多彩な料理で一度に楽しめる御膳。揚げたてサクサクの「真あなご天ぷら」と、濃厚な旨みの「ごま鯵」、肉厚な「真鯵フライ」など、旬の食材を楽しめる。

◆『真鯵フライ付き 真鯵の彩り三色丼と麺』税込2,080円

厳選した九州産“真鯵”を、まぐろやするめいかと共に彩り豊かな丼に仕立てた。脂乗りの良い真鯵は、丼ではとろけるような食感が、フライではふっくらジューシーな食べ応えが楽しめる。

◆『涼風絹うどんとごま鯵ミニ丼』税込1,960円

愛知県産小麦「きぬあかり」を50%配合した自社製麺の絹うどんとごま鯵ミニ丼のセット。うどんは、濃厚ごまだれ･梅干し･薬味の三種で味わえる。

◆『九州産真鯵のお刺身』税込700円

旬な九州産真鯵を刺身に仕立てた。

◆『ごま鯵』税込750円

旬な九州産真鯵を使用し、サガミ特製の濃厚ごまだれをかけて仕上げた。ごまの風味と香ばしさが真鯵の旨味をより一層引き立たせる。

◆『真あなご1本揚げ』税込470円

厳選した天然真あなごを、丸ごと一本揚げた贅沢な天ぷら。注文ごとに揚げる天ぷらは、サクッとした衣と、肉厚で柔らかな身のふっくらとした食感が楽しめる。

◆『黒舞茸【真】1株揚げ』税込690円

肉厚でシャキッとした食感があり、濃厚な旨みと豊かな風味を楽しめるブランドきのこの黒舞茸【真】を贅沢に1株使用した。黒舞茸の芳醇な香りと、一株ならではの圧倒的なボリュームが楽しめる。