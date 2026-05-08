『笑点』60年進化しないのが魅力 春風亭昇太「ずっと同じことやり続けている（笑）」
『笑点』メンバーの三遊亭好楽、春風亭昇太、林家たい平、桂宮治が8日、東京・京王百貨店で同日から開催される『笑点60周年特別展』の開会セレモニーに出席。60年続く同番組の変わらない魅力について話した。
【写真】再現度高い！観客の前で笑顔をみせる笑点メンバー
本展は、1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』が今年60周年を迎えた事を記念した特別展。8日から19日まで京王百貨店新宿店7階大催場にて行われる。
巨大年表で振り返る年表エリアや、普段はテレビ画面越しにしか見ることのできない小道具の展示エリアが展開し、約200点のアイテムが展示されている。さらに「笑点シアター」では、歴代司会者たちによる爆笑回答や名場面を厳選した貴重な映像などを上映する。
一足先に同展を見て回ったという4人。昇太は「僕が見ても『まだ取っておいてくれていたんだ』『こんなものあったんだ』と楽しく拝見させていただきました。ぜひ多くの人に見ていただきたい」と笑顔。
これほど長く続く番組の面白さを問われると、昇太は「変わらないのがいいんだと思うんです。面白いことを言ったら座布団一枚。ずっと同じことやり続けているんですね。多分それがいいんだと思います。他の番組は進化してきたけど、『笑点』だけが進化しなかった（笑）。ガラパゴス諸島みたいになっている」とユーモアたっぷりに番組の魅力を語った。
好楽も「面白いことを言うと『座布団一枚！』とか、普通の会話で聞こえてくる。それがやっぱりすごいなって思いました」と、番組の仕組みが日本中に浸透していることを誇る。最後にいつまで番組を続けていきたいか聞かれると、昇太は「とりあえず100周年です！行けると思います！」と自信たっぷりに語っていた。
【写真】再現度高い！観客の前で笑顔をみせる笑点メンバー
本展は、1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』が今年60周年を迎えた事を記念した特別展。8日から19日まで京王百貨店新宿店7階大催場にて行われる。
一足先に同展を見て回ったという4人。昇太は「僕が見ても『まだ取っておいてくれていたんだ』『こんなものあったんだ』と楽しく拝見させていただきました。ぜひ多くの人に見ていただきたい」と笑顔。
これほど長く続く番組の面白さを問われると、昇太は「変わらないのがいいんだと思うんです。面白いことを言ったら座布団一枚。ずっと同じことやり続けているんですね。多分それがいいんだと思います。他の番組は進化してきたけど、『笑点』だけが進化しなかった（笑）。ガラパゴス諸島みたいになっている」とユーモアたっぷりに番組の魅力を語った。
好楽も「面白いことを言うと『座布団一枚！』とか、普通の会話で聞こえてくる。それがやっぱりすごいなって思いました」と、番組の仕組みが日本中に浸透していることを誇る。最後にいつまで番組を続けていきたいか聞かれると、昇太は「とりあえず100周年です！行けると思います！」と自信たっぷりに語っていた。