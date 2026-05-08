イラン国営メディアは、アメリカがイラン南部のホルムズ海峡周辺の地域や島を攻撃したなどと報じました。「停戦違反だ」と非難しています。

イラン国営メディアは、軍事当局の話として、アメリカがイラン南部のホルムズ海峡に近いバンダルハミルや、ゲシュム島などの民間地域を攻撃したなどと報じました。

さらに、イラン沿岸からホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーなどを狙った攻撃もあったということです。

イラン側はこれについて「停戦違反だ」と非難。報復としてアメリカ軍の艦艇を攻撃して甚大な被害を与えたと主張しています。

一方、アメリカ中央軍は7日、海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を航行中に、イラン側からミサイルや無人機、小型ボートによる攻撃を受けたと発表しました。

攻撃は阻止したとしていて、駆逐艦への被弾はなかったとしています。

そのうえで、「自衛のため」、ミサイルと無人機の発射拠点など、イラン側が駆逐艦への攻撃に使った軍事施設を攻撃したと明らかにしました。

ABCテレビの記者はSNSへの投稿で、トランプ大統領が電話でのインタビューに対し、「停戦は継続している。有効だ」と話したと伝えています。