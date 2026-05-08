三重県津市にある三重短期大学で、津波を想定した避難訓練が行われました。

三重短期大学は海や川に近く、海抜1.7メートルの地点にあることから、東日本大震災の翌年の2012年から毎年、地震や津波を想定した訓練を実施しています。

7日は学生や地元の自治会関係者など合わせて約250人が参加し、地震体験車による乗車体験や、AEDを使った心肺蘇生の講習が行われました。

その後、授業中に津市内で震度7の地震が発生し、1時間後に津波が到達することを想定した避難訓練が行われました。

三重短期大学は津波避難ビルに指定されていますが、屋上に避難できる人数には限りがあることから、海抜22mの高台にある三重県総合文化センターを目指し徒歩で避難を始めました。

三重短期大学に通う学生の約4割が県外の出身者で、学生らは経路を確認しながら約30分で避難を完了させました。

参加した学生は「この前、地震が来た時に『どこに逃げようか』という感じだったので（訓練は）ありがたい」「実際に震度7の地震が起きたら、いま通ってきた道も通れないかもしれないので、いろいろな道を把握しておくべきだと思った」などと話していました。