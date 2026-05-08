米ツアー昇格大会の第1Rはサスぺ 松山英樹は1H残して暫定33位、久常涼は暫定52位
＜トゥルーイスト選手権 初日◇7日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞翌週に「全米プロゴルフ選手権」を控える米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）が開催している。第1ラウンドは大雨の影響で朝にスタートが遅れ、さらに悪天候のため夕方に中断された。現地時間8日（金）の午前10時30分にプレーが再開予定。第2ラウンドは午前11時から午後1時1分にかけて、1番と10番から3人1組でティオフする予定となっている。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
20人がホールアウトできていないなか、マシュー・マッカーティ（米国）が8アンダー・暫定単独首位に立っている。7アンダー・暫定2位にイム・ソンジェ（韓国）、5アンダー・暫定3位タイにクリストファー・レイタン（ノルウェー）、ニック・テイラー（カナダ）ら5人が続いている。日本勢は2人が出場しており、松山英樹は1ホールを残して2バーディ・2ボギー。イーブンパー・暫定33位タイにいる。久常涼は4バーディ・6ボギーの「73」でホールアウトし、2オーバー・暫定52位タイにいる。今年の「マスターズ」で連覇を果たしたローリー・マキロイ（北アイルランド）は1アンダー・暫定30位タイ。今季3勝を挙げているマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は3オーバー・暫定64位タイにつけている。シグネチャーイベント（昇格大会）の第6戦となる今大会は、優勝賞金360万ドル（約5億6700万円）に加え、フェデックスカップポイント700ポイントが付与される。なお、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は出場していない。
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