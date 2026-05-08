吉本興業のお笑い芸人による6人組パーティーロックバンド「ジュースごくごく倶楽部」が7日、公式サイトで「このたび、ボーカルのジンジャエール阪本が本人の意向によりグループを脱退することとなりました」と、マユリカ阪本（36）の脱退を発表した。そのことを受けて「ジュースごくごく倶楽部は一時活動を休止させていただきます」とバンドの活動休止も、あわせて発表した。

発表した文書の中で「これまで応援してくださった皆さまには突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪。「現在のメンバーでのライブ活動は大阪 5月9日(土)【ごっくんロールフェス2026〜人間革命倶楽部Aチーム〜】東京 5月16日(土)【METROCK2026】が最後」とした。

ジュースごくごく倶楽部は、ギターの辻クラシックことニッポンの社長の辻皓平（39）と、ベースの堂前タオルことロングコートダディ堂前透（36）によって、2019年（令元）9月に結成。23年11月29日から11週連続で11の楽曲をデジタル配信リリースした。他のメンバーは、ドラムのポイズン反町ことシカゴ実業の山本プロ野球（36）キーボードのあたしこと滝音・さすけ（36）ボーカル＆ギターのエナジーなつみこと、元ねこ屋敷・河野菜摘（29）。