無理し過ぎず続けることが大切！『超簡単』糖質ちょいオフのやり方とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

無理し過ぎず続けることが大切！『超簡単』糖質ちょいオフのやり方とは

超簡単！糖質ちょいオフのやり方

内臓脂肪を減らしたい人にぜひおすすめしたいのが「糖質ちょいオフ」です。1日の糖質をこれまでの量から約15％減らすだけでよく、カロリー制限もないので無理なく取り組めるでしょう。

糖質ちょいオフ5カ条

【その1】ごはんの量を減らし糖質15％カット

ごはんの量を減らして糖質を約15％カットしましょう。外食の際は「ごはん少なめ」とオーダーを。

【その2】肉や魚、卵などたんぱく質は多めにとる

たんぱく質が豊富に含まれる肉や魚は積極的に食べましょう。卵はとりわけ良質なたんぱく源です。

【その3】ジュースは糖質が高め水かお茶を選ぼう

ジュースは糖質たっぷりのものがほとんどです。飲み物はできるだけ水かお茶を選びましょう。

【その4】コンビニのおにぎり、菓子パンなどは食べない

コンビニなどのおにぎりや菓子パン、めん類は手軽で便利ですがどれも糖質高めなので、避けるのが正解。

【その5】夕食は早い時間に済ませる

脂肪をため込まないためには夕食を早めに済ませて、遅い時間には何も食べない習慣づくりを。

●無理し過ぎず続けることが大切！

糖質ちょいオフはストイックになり過ぎず、この5カ条を押さえておけばOK。主食を選ぶ際には、食物繊維が豊富で食べ応えのある「黒っぽい食品」を選ぶとよいでしょう。米であれば玄米や雑穀米、パンならライ麦パンや全粒粉パンなどがおすすめです。

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。