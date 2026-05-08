ファイズホールディングス<9325.T>は大幅高で３連騰し、年初来高値を更新した。７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４５０億円（前期比１１．６％増）、営業利益予想は２２億５０００万円（同４６．８％増）とした。年間配当予想は中間・期末各１９円の合計３８円（前期実績は３０円）としており、これらを好感した買いが集まっている。国内物流市場はＥＣ需要の拡大を背景に、宅配・倉庫分野での荷動きが堅調に推移すると見込む。



２６年３月期は売上高が４０３億２２００万円（前の期比２７．５％増）、営業利益が１５億３２００万円（同４．６％増）だった。大型拠点の新規プロジェクトを立ち上げた主力のオペレーションサービス事業は増収減益となったものの、トランスポートサービス事業が業績を牽引。採用活動の強化による車両の稼働率向上などが奏功した。



出所：MINKABU PRESS