ＴＳＩホールディングス<3608.T>は約２８年９カ月ぶりの高値を４月２１日につけた後に調整局面へと入ったが、ここは拾い場と捉えたい。アパレル大手の同社は２７年２月期の期末一括配当予想を３０円増配の７０円とし、配当利回りは５．５％超と投資妙味が増している。



今期の連結業績について、売上高予想は２０００億円（前期比１９．７％増）、営業利益予想は７５億円（同７３．４％増）とした。営業利益は中期経営計画の当初目標（１００億円）から引き下げたが、前期にＭ＆Ａでグループ化した２社の業績貢献や収益構造改革の効果発現などを見込む。



前年１２月にグループ化したウォーターフロントは傘を販売する。日本気象協会によると、今年も近年の記録的な高温に次ぐレベルの暑さになる可能性があるという。更にＴＳＩＨＤは決算発表日４月１０日に「スカジャン」を手掛ける東洋エンタープライズ（東京都墨田区）及び同社の製品販売会社を子会社化するための基本合意書を締結したと開示。日傘とスカジャンの拡販による収益貢献に期待したい。（如水）



出所：MINKABU PRESS