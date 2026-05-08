武者陵司「国際収支と国際分業の現段階（2）」
AI革命本格化、中国優勢の国際分業に変調
―勝ち組に浮上した韓台日―
（1）韓台日株価の突出、台湾プレゼンスの急伸
●株価の地政学、石油離れ
世界の株式市場はイラン戦争・原油価格の急騰・米中対立などの懸念を置き去りにし、史上最高値を更新している。なかでもベストなのが韓台日の極東3国だが、これは意外である。韓国、台湾、日本は本来最もホルムズ海峡封鎖の影響を受けるはずなのに、また米中対立、台湾有事の直撃を受ける地域でもあるのに、なぜだろうか。
あと一つの驚きは、韓台日の貿易構造の優位化がある。ほぼすべての国・地域が対米黒字を増加させつつ対中赤字を積み上げている中で、この3カ国だけは対中・対米ともに貿易黒字を続けている。特に2025年以降、米国での急激なAI（人工知能）投資の離陸により、3国のAI関連の対米輸出が好調であり、特に台湾は前年比倍増ペースが続いている。2026年に入り、米国の最大貿易赤字国は中国から台湾へと変わった。
●特に台湾の対米黒字は激増
中国はかつての日本と同様に、米国による対中制裁を回避するために海外生産拠点を拡充し、迂回輸出体制を構築した。中国から部品・素材を輸出し、海外（ベトナム、タイ、メキシコなど）で最終製品を組み立てて米国に輸出するという、3国間貿易体制である。国際分業関係は複雑化し、米国は赤字を減らすために、多国間の相互関税の導入を余儀なくされた。世界の通商構造は 1）大赤字国の米国、2）大黒字国の中国、3）対米黒字・対中赤字の第3極、の三極構造に収斂しつつあると考えられた。
第3極は、中国から素材、部品、生活用品などを輸入し、米国に対して完成品を輸出するという諸国であり、ベトナム、タイ、メキシコなどの中国が海外拠点を設けている国のほか、EU（欧州連合）やインドなど大半の国・地域である。
しかし、ここにきて対中、対米ともに黒字である第4極が浮かび上がった。韓台日の極東3国とスイスである。これらの諸国は中国が国産化しきれていない高技術商品を保持し、国際分業上の優位を築いている。この第4極を大きく潤し始めたものが、半導体を中心とするAI関連のハードウェアである。
台湾積体電路製造（TSMC） を擁する台湾は、その中でも突出した恩恵を受けている。台湾の実質GDP（国内総生産）は2025年Q1：5.5％、Q2：7.7％、Q3：8.2％、Q4：12.6％、2026年Q1：13.7％と著しく成長率を高めている。もっとも、これは輸出依存かつ循環的なものなので、この高成長がそのまま持続するとは考え難い。しかし、台湾の技術優位は圧倒的であり、台湾は米国のAI革命の生命線になったと言える。かくして中国は米中全面戦争の覚悟なしには、台湾侵攻はできなくなった。
（2）台韓日の台頭を促した米国のAI革命
●世界最大のブライトスポット、米国のAI投資
GAFAMのAI投資が激増しており、米国のAI関連設備投資が現在の世界経済において最大のブライトスポットになっている。米国製造業の復活、台湾の対米輸出の急増もこれが背景にある。GAFAM5社の設備投資額は、2023年：1511億ドル、24年：2267億ドル（前年比50.0％増）、25年：3702億ドル（同63.3％増）、26年計画：7030～7350億ドル（同89.9％～98.6％増）と著増している。2026年の会社発表合計額の対前年増加額3328～3648億ドルは米国名目GDPの1.1～1.2％に相当する。これにオラクル の500億ドル（前年比135％増）、オープンAIなどが実施するスターゲート・プロジェクト等の巨額投資が加わる。
―勝ち組に浮上した韓台日―
（1）韓台日株価の突出、台湾プレゼンスの急伸
●株価の地政学、石油離れ
世界の株式市場はイラン戦争・原油価格の急騰・米中対立などの懸念を置き去りにし、史上最高値を更新している。なかでもベストなのが韓台日の極東3国だが、これは意外である。韓国、台湾、日本は本来最もホルムズ海峡封鎖の影響を受けるはずなのに、また米中対立、台湾有事の直撃を受ける地域でもあるのに、なぜだろうか。
あと一つの驚きは、韓台日の貿易構造の優位化がある。ほぼすべての国・地域が対米黒字を増加させつつ対中赤字を積み上げている中で、この3カ国だけは対中・対米ともに貿易黒字を続けている。特に2025年以降、米国での急激なAI（人工知能）投資の離陸により、3国のAI関連の対米輸出が好調であり、特に台湾は前年比倍増ペースが続いている。2026年に入り、米国の最大貿易赤字国は中国から台湾へと変わった。
●特に台湾の対米黒字は激増
中国はかつての日本と同様に、米国による対中制裁を回避するために海外生産拠点を拡充し、迂回輸出体制を構築した。中国から部品・素材を輸出し、海外（ベトナム、タイ、メキシコなど）で最終製品を組み立てて米国に輸出するという、3国間貿易体制である。国際分業関係は複雑化し、米国は赤字を減らすために、多国間の相互関税の導入を余儀なくされた。世界の通商構造は 1）大赤字国の米国、2）大黒字国の中国、3）対米黒字・対中赤字の第3極、の三極構造に収斂しつつあると考えられた。
第3極は、中国から素材、部品、生活用品などを輸入し、米国に対して完成品を輸出するという諸国であり、ベトナム、タイ、メキシコなどの中国が海外拠点を設けている国のほか、EU（欧州連合）やインドなど大半の国・地域である。
しかし、ここにきて対中、対米ともに黒字である第4極が浮かび上がった。韓台日の極東3国とスイスである。これらの諸国は中国が国産化しきれていない高技術商品を保持し、国際分業上の優位を築いている。この第4極を大きく潤し始めたものが、半導体を中心とするAI関連のハードウェアである。
台湾積体電路製造（TSMC） を擁する台湾は、その中でも突出した恩恵を受けている。台湾の実質GDP（国内総生産）は2025年Q1：5.5％、Q2：7.7％、Q3：8.2％、Q4：12.6％、2026年Q1：13.7％と著しく成長率を高めている。もっとも、これは輸出依存かつ循環的なものなので、この高成長がそのまま持続するとは考え難い。しかし、台湾の技術優位は圧倒的であり、台湾は米国のAI革命の生命線になったと言える。かくして中国は米中全面戦争の覚悟なしには、台湾侵攻はできなくなった。
（2）台韓日の台頭を促した米国のAI革命
●世界最大のブライトスポット、米国のAI投資
GAFAMのAI投資が激増しており、米国のAI関連設備投資が現在の世界経済において最大のブライトスポットになっている。米国製造業の復活、台湾の対米輸出の急増もこれが背景にある。GAFAM5社の設備投資額は、2023年：1511億ドル、24年：2267億ドル（前年比50.0％増）、25年：3702億ドル（同63.3％増）、26年計画：7030～7350億ドル（同89.9％～98.6％増）と著増している。2026年の会社発表合計額の対前年増加額3328～3648億ドルは米国名目GDPの1.1～1.2％に相当する。これにオラクル の500億ドル（前年比135％増）、オープンAIなどが実施するスターゲート・プロジェクト等の巨額投資が加わる。