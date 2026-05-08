8日10時現在の日経平均株価は前日比207.28円（-0.33％）安の6万2626.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は427、値下がりは1087、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は241.36円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が104.59円、イビデン <4062>が69.39円、信越化 <4063>が23.3円、三菱商 <8058>が17.2円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を85.31円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が56.72円、東エレク <8035>が50.28円、ＴＤＫ <6762>が42.99円、リクルート <6098>が42.14円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、サービス、その他製品、電気機器と続く。値下がり上位には海運、鉱業、銀行が並んでいる。



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