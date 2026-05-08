Image: M and Y TRADE

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホにピタッと収まる。超々ジュラルミンを高品質なフルグレインレザーでカバーした表紙が美しい新機軸のメモ帳。これに専用のフルサイズペンまで一体化した、贅沢な “思考の器” が、「Side Note Pro」です。

その素晴らしさをお話しする前に、まずは以下の動画でその “音” を聞いてみてください。

文章で長々と説明せずとも、これだけで十分に魅力は伝わりますよね。

ここからは、2023年に海外のクラウドファンディングで話題を呼んだ初代「Side Note」の進化版として登場した「Side Note Pro」について、早速見ていきましょう。

スマホの背中が、メモ帳になる

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「Side Note Pro」は、iPhone 12以降のMagSafe対応モデルにピタッと装着。

強力な磁力でしっかり固定されるので、振っても落ちにくい一方で、脱着は片手でスッとスムーズです。

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装着したままサッとメモを書くのにもいいですし、外してじっくりとノートするのもアリ。

アプリを起動するより速く “第一筆” に到達できるこのスピード感が、ひらめきを逃しません。

航空機グレードの素材と、最高級レザーの組み合わせ

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表紙の芯材には、航空機や自動車の主要部品に使われる超々ジュラルミンA7075を採用。

CNC切削で削り出された筐体は、軽いのに強い。立ったまま書くときでも、文字が揺れない安定感を実現しています。

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また、カバーには表面を削らない高品質なフルグレインレザーを贅沢に採用。

しっとりした手触り感、時間とともに深まる色と艶。使い込むほどに、自分だけのアイテムとして馴染んでいくことでしょう。

ペンとノートが、いつでも一緒

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さらに、本体には専用設計の伸縮式フルサイズペンを収納できるドックを搭載。“メモ帳とペンが常に手元にある” って、やっぱり最強だと思うんですよね。

ちなみに、ペン先は世界標準のD1カートリッジ採用で、好みの油性インクやゲルインクに交換可能となっています。

背面にスケールが刻印されており、ちょっとした採寸やライン引きがこなせるのも便利です。また、リフィルノートには日本製の高品質再生紙を採用。「Side Note Pro」は、毎日の備忘録をスマートにアップグレードしてくれるアイテムです。

思考をスマートに整え、生産性を上げたいという人は、ぜひ以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya