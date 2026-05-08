「コーデ考えるの難しい、、、」って人に！【ZARA】1枚あると助かる♡「グレーワンピ」
コーデを考えるのが苦手……。1枚でコーデが完成するワンピースなら、時短もシャレ見えも叶えることができるかも。グレー & 上品なデザインを選べば、あらゆるシーンにマッチするはず。今回は、持っていると頼りになる「グレーワンピ」をご紹介します。 ぜひワードローブに迎えて。
リネン混素材なら夏まで頼れる
【ZARA】「ZWコレクション シャツワンピース」\10,990（税込）
夏まで活躍してくれる、リネン混素材のワンピース。シックなグレーとシンプルなデザインの組み合わせで、大人も着こなしやすそうです。ウエストにはダーツが入っているので、メリハリのあるシルエットに見せてくれるのが魅力。合わせる小物を変えるだけで、きれいめにもカジュアルにもなじむ頼れる1枚です。
たっぷりのギャザーで装いにアクセントを
【ZARA】「リネン地ミディワンピース ZW コレクション」\10,990（税込）
こちらは明るめのグレーとリネンレーヨン素材が、柔らかな印象。ゆとりのあるシルエットで、リラクシーに着られそうです。切り替えに入ったギャザーによってスカートのドレープが強調され、華やかさもプラス。バックネックに2つ付いたボタンも、さりげないポイントになってくれます。デイリーからリゾートシーンまで活躍してくれるはず。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：マエダ エミカ
アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。