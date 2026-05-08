世界のサッカー移籍市場を繋ぐデジタルプラットフォーム「ＴｒａｎｓｆｅｒＲｏｏｍ（トランスファールーム）」は７日、アジア太平洋（ＡＰＡＣ）地域を対象とした国際会議「ＴｒａｎｓｆｅｒＲｏｏｍ ＬＩＶＥ ＡＰＡＣ ＴＯＫＹＯ」を千葉県内で開催した。会場には世界２１か国から５６のクラブ、１９のエージェント会社などが集結。この日は実際に各クラブやエージェントが、数多くのブースに分かれてミーティングを実施した。

２０１７年に誕生した「トランスファールーム」は、専用サイトでクラブ間の移籍交渉が可能となるプラットフォーム。クラブは「年俸１億円前後、３０歳以下、ポストプレーヤータイプのストライカー」など、予算規模やポジション、選手の特徴など希望条件を検索し、エージェントを介さずに条件に当てはまる選手を保有するクラブと直接コンタクトを取ることができる。まるで昨今人気のマッチングアプリのように、求める“理想の相手”を探すことができるのが最大の特徴だ。

同社のアカウントエグゼクティブ、ショーン・ニシザカ氏は「現在、約２１万５千人の選手が登録されており、評価額、格付け、試合履歴がすべて可視化されています。これまではエージェントに『ブラジル人選手はどうですか？』と言われ、選択肢がないまま獲得してベンチを温めさせるようなケースもありました。トランスファールームなら、どの選手が放出可能か、期限付きか完全移籍か、希望金額はいくらかがリアルタイムで分かります。また、意思決定者（ＧＭや会長）と１対１で会話できるため、無駄な時間がありません」と活用のメリットを語る。

また、日本人選手が海外挑戦の場を求める際にも、より必要とされている環境を精査するために活用できる。ドイツなど過去に多くの日本人が歩んできたルート以外の国やクラブを模索することも可能だ。ショーン氏は日本人選手が持つ可能性を「無限大です」と断言する。「日本代表の活躍を見れば分かります。特に北欧のクラブとの相性が良い。日本人選手のプロ意識や適応力の高さは世界中で高く評価されています。Ｊリーグから北欧へ行き、１、２年活躍して欧州５大リーグへ羽ばたくという『パスウェイ（経路）』が確立されつつあります」と続けた。

すでにＪリーグでも浦和、川崎、神戸、福岡、Ｃ大阪、名古屋、Ｇ大阪、湘南、愛媛などが導入。Ｃ大阪からオランダ１部ＡＺに移籍したＤＦ毎熊晟矢、ブラジル・バイーアからＣ大阪に加入したＦＷラファエル・ハットン、スウェーデン１部マルメから浦和に加入したＦＷキーセ・テリン、ともに川崎に加入したＦＷロマニッチ（セルビア・ノヴィサドより）やＤＦウレモビッチ（クロアチア・ハイドゥクより）など、数々の実現例が生まれている。

一方でサッカー界の移籍に欠かせないエージェントにとっても、よりクラブが求める選手像を把握し、これまで接点のなかったクラブへの売り込みが可能になるなど、利点がある。移籍の活性化は、市場全体の盛り上がりにもつながる。ショーン氏は「５年後には、市場はよりグローバルになるでしょう。例えば、韓国・全北現代の２０歳前後の若いＧＫがＭＬＳのＤＣユナイテッドへ移籍した事例があります。これまで『韓国のＧＫがアメリカへ』という経路は考えられませんでした。トランスファールームがあれば、こうした『今はありえない経路』が当たり前になります」とうなずいた。

日本代表はＦＩＦＡランキングで１８位に位置し、北中米Ｗ杯では優勝を狙う。一方で、トランスファールームの指標に基づくＪリーグのリーグ順位は３７位。財務面でも国際移籍の動きはまだ控えめで、直近の夏の移籍ウィンドーにおける移籍金の受取額は５０位、支払額は４６位にとどまる。かつての「常識」が塗り替えられ、新たなパスウェイが次々と生まれる現代の移籍市場。日本サッカー界の景色も、変わるきっかけになるのかもしれない。（金川 誉）