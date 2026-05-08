CORTIS、地上波初冠番組放送決定 “作業場”での制作過程に日本のテレビ初密着
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）の地上波初の冠番組となるテレビ朝日（※関東ローカル）『This is CORTIS!!』が、9日深夜0時から放送される。
【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS
メンバーそれぞれが共同創作というスタイルで制作に携わることから、“ヤングクリエイタークルー”と形容されるCORTIS。番組では、韓国・ソウルのHYBE社屋内にある6畳ほどの“作業場”で創作活動をするCORTISメンバーに、日本のカメラとして初めて密着する。
「練習したり、作曲したり、映像の編集をしたりする部屋」とJAMESが話す作業場。メンバーの思いと私物（宇多田ヒカルのLP、こわだりのPOPなゴミ箱など）がたっぷり詰まった作業場や、HYBE社屋内に完備されているボーカルルームやシャンプー台も設置されたメイクルームなど、韓国イチ整えられた設備も紹介していく。
さらに、CORTISのメンバーが実際にどのように楽曲を制作しているのか、その過程にも密着。楽曲の基盤となるビート選びから、リズムに合ったワード選び、そしてブラッシュアップを重ねて1曲が出来上がっていくまでを貴重な映像とともに迫っていく。メンバーの仲良し食事タイムやプライベートに迫るインタビューも収めている。
さらに、予約注文数だけで202万枚を超え、大きな話題を集めたCORTISの最新アルバムThe 2nd EP『GREENGREEN』のタイトル曲「REDRED」を日本のテレビで初披露する。
同番組は放送終了後、TVerで見逃し配信される。
【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS
メンバーそれぞれが共同創作というスタイルで制作に携わることから、“ヤングクリエイタークルー”と形容されるCORTIS。番組では、韓国・ソウルのHYBE社屋内にある6畳ほどの“作業場”で創作活動をするCORTISメンバーに、日本のカメラとして初めて密着する。
さらに、CORTISのメンバーが実際にどのように楽曲を制作しているのか、その過程にも密着。楽曲の基盤となるビート選びから、リズムに合ったワード選び、そしてブラッシュアップを重ねて1曲が出来上がっていくまでを貴重な映像とともに迫っていく。メンバーの仲良し食事タイムやプライベートに迫るインタビューも収めている。
さらに、予約注文数だけで202万枚を超え、大きな話題を集めたCORTISの最新アルバムThe 2nd EP『GREENGREEN』のタイトル曲「REDRED」を日本のテレビで初披露する。
同番組は放送終了後、TVerで見逃し配信される。