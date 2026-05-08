今野大輝＆加藤史帆“偽装恋人”関係の終了の危機？最大なライバルとバトル勃発 『その天才様は偽装彼女に執着する』第4話あらすじ
B&ZAI・今野大輝と俳優・加藤史帆が出演するCBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜 深0：58 ※CBCテレビローカルエリア）第4話（14日放送）予告＆あらすじ＆場面写真が解禁された。
【写真】”謎の無神経男”若月郁（今野大輝）
同作品の原作は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破した同名マンガ。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛（加藤）は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。
そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった。“孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子”が織りなす、契約関係から始まる溺愛ラブコメディーとなっている。
第4話予告では、ただのお世話係から“偽装”の恋人関係となった郁と凛。ある日、郁の態度が一変する。「今日からしばらく来なくていいから」と突き放され、突然の契約終了に凛は驚きを隠せない。さらに、郁と元同僚・紗矢（香音）が抱き合う現場を目撃してしまう。最大のライバル登場により、女同士のバトルが勃発（!?）恋も疑惑も一気に揺れ動く、衝撃の展開から目が離せない予告編となっている。
■第4話あらすじ
「全力で潰すから」――凛は順調な「偽装彼女」としての生活を過ごすが、郁の仕事が多忙を極め、数日顔を合わせられない日々が続いてしまう。そんな中、郁を狙う紗矢が不穏な動きを見せる。凛と郁の仲を引き裂こうと郁に接触し、凛が枕営業をしていたとして「偽造写真」を見せつける。一方の凛は、郁を心配して内緒で彼のマンションへ。中に入るか迷っていると、外出する郁の姿を見かけ、思わず後を追う。すると郁がラブホテルへ入っていくところを目撃してしまい、凛は大きなショックを受ける。動揺が収まらない凛のもとに、今度は紗矢から「相談がある」と突然の連絡が。呼び出された先で凛が聞いたのは、「郁に口説かれている」という衝撃の一言だった――。
【写真】”謎の無神経男”若月郁（今野大輝）
同作品の原作は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破した同名マンガ。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛（加藤）は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。
第4話予告では、ただのお世話係から“偽装”の恋人関係となった郁と凛。ある日、郁の態度が一変する。「今日からしばらく来なくていいから」と突き放され、突然の契約終了に凛は驚きを隠せない。さらに、郁と元同僚・紗矢（香音）が抱き合う現場を目撃してしまう。最大のライバル登場により、女同士のバトルが勃発（!?）恋も疑惑も一気に揺れ動く、衝撃の展開から目が離せない予告編となっている。
■第4話あらすじ
「全力で潰すから」――凛は順調な「偽装彼女」としての生活を過ごすが、郁の仕事が多忙を極め、数日顔を合わせられない日々が続いてしまう。そんな中、郁を狙う紗矢が不穏な動きを見せる。凛と郁の仲を引き裂こうと郁に接触し、凛が枕営業をしていたとして「偽造写真」を見せつける。一方の凛は、郁を心配して内緒で彼のマンションへ。中に入るか迷っていると、外出する郁の姿を見かけ、思わず後を追う。すると郁がラブホテルへ入っていくところを目撃してしまい、凛は大きなショックを受ける。動揺が収まらない凛のもとに、今度は紗矢から「相談がある」と突然の連絡が。呼び出された先で凛が聞いたのは、「郁に口説かれている」という衝撃の一言だった――。