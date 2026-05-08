「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが7日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウイークの思い出の1つを明かした。

「GWが明けちゃいましたね 私は今日からお仕事スタート しっかりリフレッシュできたおかげか、久しぶりにお仕事するのがとっても楽しい 誰かの役に立てている実感って、やっぱりパワーになりますね」と休み明けの心境をつづった。

さらに「私のGWの一番の思い出は、でっかいピザを食べたこと」と報告し、ボディーの曲線美が際立つショッキングピンクのトップス姿で特大ピザを満喫したショットをアップした。

また別の投稿では「馬事公苑にお散歩に行ってきました 最近、お馬さん運が強くて嬉しい お外で過ごす時間はやっぱり最高のリフレッシュになりますね」と記し、グレーのトップス、デニムのショートパンツにサングラスをかけ、都内の馬事公苑でホースショーなどを楽しんだ様子も公開した。

ファンやフォロワーからも「ハンパない可愛いさ」「チャーミング」「ピザでかい！！」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。