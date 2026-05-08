【ジュネーブ＝船越翔、ブリュッセル＝上杉洋司】大西洋航行中のクルーズ船でハンタウイルスの感染が相次いでいる問題で、世界保健機関（ＷＨＯ）は７日、感染疑いのあった２人に陽性反応があり、感染者は計５人となったと発表した。

ウイルスの潜伏期間は最大６週間にわたるとし、「感染者は増える可能性がある」と指摘している。

ＷＨＯのテドロス・アダノム事務局長は７日の記者会見で、スペイン領カナリア諸島に向かっているクルーズ船について「現在は症状のある乗員や乗客はいない」と説明。その上で「深刻な事態ではあるが、公衆衛生上のリスクは低いままだ」と語った。

オランダ地元メディアによると、感染後に死亡した乗客の女性と接触したＫＬＭオランダ航空の客室乗務員に感染が疑われる症状が出ている。アムステルダムの病院で隔離され、検査を受けているという。

オランダに拠点を置くクルーズ船の運航会社は７日、集団感染の疑いが判明する前の４月２４日に、乗船者約３０人が英領セントヘレナ島で下船したと明らかにした。乗客の帰国先の保健当局などが、健康状態や接触者の有無を把握するための追跡調査を進めている。