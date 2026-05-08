元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が8日朝、Xを更新。前夜に開設したばかりの自身の公式YouTubeチャンネルのアカウントが消えてしまったことを報告した。

森は7日午後10時ごろ「突然ですが、YouTube始めました！！！！ 本当に突然です笑笑 美容のこと、ダイエットについて、日常、旅行など、本当にゆるーーーーく載せていきます。チャンネル登録してくださると嬉しいです よろしくお願い致しますーーーー！！！」とPRし、開設したYouTubeのリンクを添付した。

しかし8日早朝の時点で、森のXポストに添付されたYouTubeリンクをクリックしても「動画を再生できません この動画に関連付けられていたYouTubeアカウントが停止されたため、この動画は再生できません」という表示が出てしまい、見れない状態に。「なぜかチャンネル消えてる。。。」「見れなくなってるw」などと閲覧できないことを心配する声が複数書き込まれる事態になっていた。

その後、森は8日午前8時20分すぎにXを更新。「アカウント消えちゃったので、作り直しました もしよろしければ、もう一度チャンネル登録を………お手間をおかけして本当にすみません」とYouTubeチャンネルが開設直後に消えてしまったことと、新アカウントを作り直したことを報告。新たなアカウントを添付した。