ドル円理論価格 1ドル＝157.57円（前日比-0.22円） ドル円理論価格 1ドル＝157.57円（前日比-0.22円）

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ドル円理論価格 1ドル＝157.57円（前日比-0.22円）



割高ゾーン：158.56より上

現値：156.89

割安ゾーン：156.58より下



過去5営業日の理論価格

2026/05/07 157.79

2026/05/06 157.94

2026/05/05 158.32

2026/05/04 158.57

2026/05/01 158.95



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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