ドル円理論価格 1ドル＝157.57円（前日比-0.22円）
ドル円理論価格 1ドル＝157.57円（前日比-0.22円）
割高ゾーン：158.56より上
現値：156.89
割安ゾーン：156.58より下
過去5営業日の理論価格
2026/05/07 157.79
2026/05/06 157.94
2026/05/05 158.32
2026/05/04 158.57
2026/05/01 158.95
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：158.56より上
現値：156.89
割安ゾーン：156.58より下
過去5営業日の理論価格
2026/05/07 157.79
2026/05/06 157.94
2026/05/05 158.32
2026/05/04 158.57
2026/05/01 158.95
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。