8日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比4.4％増の885億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.1％増の719億円となっている。



個別ではｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし <2568> など18銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジあり） <183A> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ （除く金融）高配当５０ <566A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が11.22％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が8.79％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> は5.92％安、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は4.75％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は4.70％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は4.39％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は4.36％安と大幅に下落している。



日経平均株価が445円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金445億5600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金341億6200万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が69億8900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が49億1900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が34億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が27億6500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が26億7800万円の売買代金となっている。



株探ニュース