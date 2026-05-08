―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月1日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　ＴＯＡ <6809>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比33.5％増の52.3億円に拡大したが、27年3月期は前期比2.6％減の51億円に減る見通しとなった。

▲No.7　コロプラ <3668>
　26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比29.1％減の14.3億円に減った。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6809> ＴＯＡ 　　　　東Ｐ　　 -9.10 　　5/ 7　本決算　　　 -2.60
<7972> イトーキ 　　　東Ｐ　　 -9.08 　　5/ 7　　　1Q　　　 10.60
<7575> 日本ライフＬ 　東Ｐ　　 -9.04 　　5/ 7　本決算　　　-14.20
<6395> タダノ 　　　　東Ｐ　　 -8.72 　　5/ 7　　　1Q　　　-16.01
<8255> アクシアル 　　東Ｐ　　 -7.98 　　5/ 7　本決算　　　 -6.24

<4151> 協和キリン 　　東Ｐ　　 -7.06 　　5/ 7　　　1Q　　　 77.16
<3668> コロプラ 　　　東Ｐ　　 -6.73 　　5/ 7　　上期　　　-29.14
<1911> 住友林 　　　　東Ｐ　　 -4.60 　　5/ 7　　　1Q　　　-42.18
<9742> アイネス 　　　東Ｐ　　 -2.55 　　5/ 7　本決算　　　　黒転
<6841> 横河電 　　　　東Ｐ　　 -2.05 　　5/ 7　本決算　　　　0.88

<5261> リソル 　　　　東Ｐ　　 -0.57 　　5/ 7　本決算　　　　2.53
<6200> インソース 　　東Ｐ　　 -0.29 　　5/ 7　　上期　　　　0.51
<2802> 味の素 　　　　東Ｐ　　 -0.08 　　5/ 7　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース