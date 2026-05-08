―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月1日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 ＴＯＡ <6809>

26年3月期の連結経常利益は前の期比33.5％増の52.3億円に拡大したが、27年3月期は前期比2.6％減の51億円に減る見通しとなった。



▲No.7 コロプラ <3668>

26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比29.1％減の14.3億円に減った。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6809> ＴＯＡ 東Ｐ -9.10 5/ 7 本決算 -2.60

<7972> イトーキ 東Ｐ -9.08 5/ 7 1Q 10.60

<7575> 日本ライフＬ 東Ｐ -9.04 5/ 7 本決算 -14.20

<6395> タダノ 東Ｐ -8.72 5/ 7 1Q -16.01

<8255> アクシアル 東Ｐ -7.98 5/ 7 本決算 -6.24



<4151> 協和キリン 東Ｐ -7.06 5/ 7 1Q 77.16

<3668> コロプラ 東Ｐ -6.73 5/ 7 上期 -29.14

<1911> 住友林 東Ｐ -4.60 5/ 7 1Q -42.18

<9742> アイネス 東Ｐ -2.55 5/ 7 本決算 黒転

<6841> 横河電 東Ｐ -2.05 5/ 7 本決算 0.88



<5261> リソル 東Ｐ -0.57 5/ 7 本決算 2.53

<6200> インソース 東Ｐ -0.29 5/ 7 上期 0.51

<2802> 味の素 東Ｐ -0.08 5/ 7 本決算 －



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース