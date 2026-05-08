なぜか２回目につながらない…。そんな女性が“見落としがち”なデート中の行動
デートのときは特に問題なかったはずなのに、その後が続かない。そんな“２回目につながらない状態”には共通する行動があります。差が出るのは、デート中の小さな振る舞いです。
“会話をその場で完結”させている
会話が盛り上がったあと、「楽しかったです」で終わっていませんか？その場で満足しきると、男性の中で関係が完結します。２回目につながる女性は、「あの話、続き気になります」と一言残しているもの。次に会う理由を作れるかどうかで流れは変わります。
“相手任せ”で印象を残していない
話題も行き先も、すべて相手に任せていませんか？これだと、「一緒にいて問題はないけど印象が薄い」状態になります。２回目につながる女性は、「ここ行ってみたいです」と自分から提案しているもの。積極性を見せることも、男性の記憶に残るための決め手です。
“リアクションが一定”になっている
どの話にも同じトーンで返していませんか？リアクションに変化がないと、会話にメリハリが出ません。２回目につながる女性は、面白いところではしっかり笑い、驚くところでは反応を変えています。この差は意外と大きいのです。
２回目につながるかどうかは小さな行動で決まります。終わらせ方、関わり方、リアクションの違いが、その後の流れを変えていくでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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