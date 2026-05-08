下半身の“重見え・太見え”を卒業。股関節から整えて“むくみ太りを防ぐ”大人の簡単習慣
下半身の重見えや太見えに悩んでいませんか？その原因は、脂肪よりも“股関節まわりの硬さ”にあるかもしれません。股関節の動きが鈍くなると血流やリンパの流れが滞り、脚のラインもぼやけがちに。そこで“むくみ太りを防ぐ”ために取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【プラサリータ・パードッターナーサナ】です。股関節から全身をゆるめながら巡りを整え、軽やかな下半身印象へ導きます。
【STEP１】土台を整える
【STEP２】股関節から前へ倒す
息を吐きながら、背筋を伸ばしたまま上半身を前へ。腰から丸めるのではなく、股関節を折るように動かします。手は床、またはスネに添えてOK。首や肩の力は抜いておきます。
【STEP３】ゆるめて流す
頭を自然に下げ、太もも裏や内ももに心地よい伸びを感じながら20〜30秒キープ。呼吸を止めずに続けることで、股関節まわりがゆるみ、巡りがスムーズに。ゆっくり体を起こして元の体勢に戻ります。
▶効かせるコツ
“深く倒す”ことより“長く伸ばす”ことを優先。足裏で踏み続けながら背骨を遠くへ伸ばす意識が、股関節の動きを引き出すポイントです。手が床に届かない場合は無理をせず、ブロックや本などで高さを調整しましょう。
股関節がスムーズに動くと、下半身の印象は自然と変わります。１日１セットから続けやすい範囲で取り入れて、“重見えしない下半身”を習慣でつくっていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガインストラクター、トレーナー等の一般的な知見を参考に編集部で構成しています
🌼【下半身の重見え解消へ】股関節をゆるめるだけ。40代からの“巡りを整える”簡単習慣