球団が発表

米大リーグ・ドジャースに待望のニュースが飛び込んだ。7日（日本時間8日）、傘下の3Aオクラホマは、ムーキー・ベッツ内野手が8日（同9日）から2日連続でリハビリ出場すると発表。間近に迫る主力の復帰で、ファンからは嬉しい悲鳴が漏れている。

33歳のベッツは4月4日（同5日）のナショナルズ戦に「3番・遊撃」で先発出場したが、初回の走塁で負傷し早々に退いた。その後、右脇腹の負傷により負傷者リスト（IL）入りし、リハビリを続けている。今季8試合に出場して打率.179、2本塁打、7打点をマーク。得点圏では打率.375、1本塁打と活躍していた。

ドジャースでは、昨オフに左肘の手術を受け、リハビリを続けるキケ・ヘルナンデス内野手が5日（同6日）に3Aオクラホマで実戦復帰。さらに、昨オフに右足首の手術を受けたトミー・エドマン内野手も復帰を目指している。

内野陣では、一塁手フレディ・フリーマン、三塁手マックス・マンシーが不動の地位を築いている。今季はベッツの離脱で二遊間が不安定な状態。打率.314のキム・ヘソン、同.273のミゲル・ロハス、同.253のアレックス・フリーランドらが出場し、内外野を守れるサンティアゴ・エスピナルもいる。

主力級の実戦復帰で激化するポジション争いに、ネット上の日本ファンからは「ベッツ選手の復帰に伴い降格になる選手はーーー？」「誰が外れるんやろ？」「キム、フリーランドは絶好調 落とすに落とせない」「ベッツ復帰時にどうなるか分かんない」「エスピナルがDFAかな…」などの声が上がっていた。

7日（同8日）はオフだったドジャースは、8日（同9日）に本拠地でブレーブスと対戦する。



（THE ANSWER編集部）