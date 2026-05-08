◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）

昨年の朝日杯ＦＳの覇者で、前走の皐月賞１３着から巻き返しを狙うカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、２枠４番に決定した。

シンザン記念で重賞初制覇を果たして、ルメール騎手と４度目のコンビとなるサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、５枠９番に決まった。

また、昨年のパンジャタワーなど過去１０年で４勝を挙げる６枠１１番には、皐月賞１５着からの反撃を狙うアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が入った。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）リゾートアイランド 牡３ ５７ 佐々木 大輔

（２）ユウファラオ 牡３ ５７ 松若 風馬

（３）オルネーロ 牡３ ５７ 津村 明秀

（４）カヴァレリッツォ 牡３ ５７ 西村 淳也

（５）ギリーズボール 牝３ ５５ 西塚 洸二

（６）ジーネキング 牡３ ５７ 斎藤 新

（７）ダイヤモンドノット 牡３ ５７ 川田 将雅

（８）ローベルクランツ 牡３ ５７ 松山 弘平

（９）サンダーストラック 牡３ ５７ クリストフ・ルメール

（１０）エコロアルバ 牡３ ５７ 横山 和生

（１１）アドマイヤクワッズ 牡３ ５７ 坂井 瑠星

（１２）アンドゥーリル 牡３ ５７ 岩田 望来

（１３）ハッピーエンジェル 牝３ ５５ 三浦 皇成

（１４）バルセシート 牡３ ５７ 北村 友一

（１５）レザベーション 牡３ ５７ 原 優介

（１６）アスクイキゴミ 牡３ ５７ 戸崎 圭太

（１７）ロデオドライブ 牡３ ５７ ダミアン・レーン

（１８）フクチャンショウ 牡３ ５７ 横山 武史