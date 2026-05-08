今季の国内女子ゴルフのメジャー初戦「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」（茨城GC西C=6718ヤード・パー72）が7日に開幕した。

【もっと読む】2021年、日刊ゲンダイが懸念していた渋野日向子の“大転落

昨年の東コースから、今年は3年ぶりの西コースでの開催となる。注目ホールは大きな池越えの15番パー3。設定はツアー史上最短の98ヤードだが、初日は実測91ヤード。選手が使うクラブは50度〜54度のウエッジが多かった。

100ヤードもないパー3なら山のようなバーディーどころか、「エース」も2、3人は出るかと思ったが、そこは公式競技。優勝なら3年間のシードと3日間大会の2倍（400ポイント）のポイントが獲得できるビッグな「ご褒美」が出るだけに、簡単にバーディーを取らせてはくれない。

今大会のコースセッティングを担当した茂木宏美プロは大会前にこう言っていた。

「世界で戦っていくために14本すべてのクラブを使いこなして欲しい。短いクラブはスピンコントロールが重要になる。それを試すセッティングとしては15番が最適だと考えた」

この日のピン位置は手前6ヤード、右11ヤード。風がほとんどなかった午前中は、右手前のピンを果敢に攻める者が多かったが、カップ手前や真横に落ちたボールはバックスピンでスルスル戻り、グリーン手前の斜面から池へ落ちて悔しがる選手が続出した。

大会関係者が言う。

「15番は2段グリーンで、初日は下の段の右手前にカップが切られた。ウエッジショットですから、上の段に乗せるだけなら簡単ですが、上から手前の池に向かって下り傾斜。この日はそれほど速くなかったものの、上の段からは速いイメージがあるので3パットが嫌でピンと同じ面に乗せたい。そうなると、スピン量を抑えてピンの手前か横に乗せるか、ピンと上の段の間に止めたい。もしくは、2段グリーンの境目の傾斜を利用して上から戻して寄せる手もある」

関係者は続ける。

「この日は午後から少し風が強くなりました。15番は右後方からのフォロー（追い風）でした。2日目からは風が強さを増しそうです。そうなるとグリーンも硬くなるので、難易度はさらに上がる。1日ぐらいは上の段にカップを切るでしょうが、最終日は池に近い、かなり手前になるはずです。選手はスリリングなショットが求められる。テレビ中継では選手の技術がはっきりわかる15番を、毎日じっくり見せて欲しいです」

ちなみに、120人が出場している今大会。初日の15番バーディーは14人。ダブルボギー以上は7人。平均スコアは、3.1833だった。

◇ ◇ ◇

ところで、女子ゴルフと言えば相変わらず渋野日向子が苦しんでいる。実は本紙日刊ゲンダイは2021年、渋野の大転落を予見するかのような記事を掲載していた。そこで指摘していた懸念が、いま現実になりつつある。いったいどういうことか。不穏すぎる“予想的中”の中身とは──。●関連記事 【もっと読む】2021年、日刊ゲンダイが懸念していた渋野日向子の“大転落 では、それらについて詳しく報じている。