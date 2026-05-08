【経済ニュースの核心】

片山財務相&三村財務官コンビの為替介入に戦略なし 手の内ミエミエの投機筋はむしろ大歓迎という皮肉

世界銀行は4月28日に公表した最新の「一次産品市場の見通し」で、中東紛争に起因する最も深刻な混乱が5月に終息した場合の2026年エネルギー価格の上昇率を24％と予想した。紛争が激化し、供給の混乱が予想より長引けば、一次産品価格はさらに上昇する可能性があるとも指摘した。

また、北海ブレントの26年の平均価格を1バレル=86ドルと、25年の69ドルから上昇を見込んだ。主要石油・ガス施設の被害が拡大し、輸出回復が遅れた場合、115ドルに達する可能性もあるとし、肥料価格は26年に31％上昇すると予測した。

帝国データバンク（4月22日発表）によれば、26年度の業績見通しは、増収増益を見込む企業の割合が23.9％と3年連続で減少。減収減益は22.6％と3年連続で増加とした。米国が港湾封鎖を長期化すれば、原材料・エネルギー価格の上昇、供給不足によるサプライチェーンの混乱など業績への悪影響は避けられない。

東京商工リサーチ（4月8日発表）は、25年度の全国企業倒産（負債額1000万円以上）は、1万505件（前年度比3.5％増）と2年連続の1万件超えで、13年度の1万536件以来、12年ぶりの水準だった。

日銀は4月28日、政策金利を現行の「0.75％程度」に据え置いた。

■1ドル＝160円は当然の流れか

企業業績の悪化や倒産件数の増加、日本のアキレス腱の原油高、日銀の利上げ見送り、逆に米国は利下げを見送りの現況から見て、1ドル=160円台への円安は当然に思える。

山崎製パンは4月28日、パンや和洋菓子など306品を7月1日出荷分から値上げすると発表。油脂、小麦粉といった原材料価格や輸送費の高騰に加え、中東情勢悪化に伴う包装材の価格上昇も反映し、出荷価格を平均5.6％引き上げる。

ゴールデンウイーク（GW）に旅行はしなくとも、気分転換で外食に行った人は多いかもしれない。そこでメニューを見て物価高を実感しただろう。回転寿司は、昨年と比べて1皿100円が減り160円や200円が増えた。しかも、握りは小さくなり、形が崩れるほど柔らかく、ネタも小さく薄くなった気がする。

4月24日、世界気象機関（WMO）は、26年5〜7月にもエルニーニョ現象が再発生する可能性が高いとした。日本は夏季に太平洋高気圧の張り出しが弱まるため、冷夏や日照不足、西日本日本海側での降水量増となる傾向がある。

GW明けも中東情勢が荒れ模様の初夏。夏が暑いと景気にプラスといわれるが、冷夏ならマイナスとなろうか。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）