BLACKPINK（ブラックピンク）のメンバーであるリサが、「2026メットガラ」のアフターパーティーでパレスチナ系モデルのファイ・カドラ（Fai Khadra）と熱くスキンシップを交わす写真が公開され、海外のファンがざわついている。

リサは4日、「2026メットガラ」の本イベントに続き、この日深夜のアフターパーティーに出席した。現場で撮影された写真の中で、リサはカドラと肩や頬を寄せ合ってポーズを取っている。この写真はソーシャルメディアなどで拡散し、ファンの熱い反応を呼んだ。

カドラはサウジアラビア生まれ・ドバイ育ちのパレスチナ系モデル兼ミュージシャンだ。さまざまなブランドの広告塔として活動するカドラは、社交界のほうでも有名な人物として知られている。過去にジョーディン・ウッズ、ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のモデルであるデヴォン・ウィンザーと交際し、女優カミラ・モローネとも浮名を流したことがある。

リサもまた、現在はロロ・ピアーナ最高経営責任者（CEO）のフレデリック・アルノー氏との熱愛説に続き、破局説が浮上している。2人は2023年7月、フランス・パリのレストランで一緒にいる姿が捉えられて以降、米国や欧州、タイなど各地で数回にわたり同行する姿が目撃された。

しかし、3月27日にインドネシア・バリ島で開かれたリサの29歳の誕生日パーティーにアルノー氏が欠席したことで破局説が浮上した。一部のメディアは「誕生日パーティーにアルノー氏ではなく別の男性が登場し、新たな熱愛説が出た」と報じた。リサとアルノー氏は2023年以降、現在まで熱愛説についてどのような公式立場も出していない。