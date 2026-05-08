食品卸の現場知見とAIが売り場構成を最適化！ FoodStock「FoodPicks Pro」

記事ポイント 施設売店の「利用者ニーズと商品構成のズレ」を解消するサービス「FoodPicks Pro」が展開中食品卸の現場知見・販売データ・AIを組み合わせ、滞在シーン別の最適な商品構成を提案初期費用・月額費用なしで利用でき、ヒアリングから継続改善まで一元管理が可能 施設売店の「利用者ニーズと商品構成のズレ」を解消するサービス「FoodPicks Pro」が展開中食品卸の現場知見・販売データ・AIを組み合わせ、滞在シーン別の最適な商品構成を提案初期費用・月額費用なしで利用でき、ヒアリングから継続改善まで一元管理が可能

施設の売店で「買いたいものが見つからない」「なんとなく合わない」と感じた経験は、意外と多くの方にあるのではないでしょうか。

その背景には、商品の数や価格ではなく、利用者の滞在シーンと商品構成がかみ合っていないという構造的な課題があります。

FoodStockが展開する「FoodPicks Pro」は、その課題にデータとAIで応える売り場設計支援サービスです。

FoodStock「FoodPicks Pro」





サービス名：FoodPicks Pro提供：FoodStock株式会社費用：初期費用・月額費用なし（無料利用可能）対象施設：空港・ホテル・温浴施設・商業施設・道の駅・サービスエリアなど

FoodPicks Proは、施設に食を導入したい運営者に向けて、「何から始めればよいか」「何を置けばよいか」という判断の”正解”をつくるサービスです。

食品卸として積み上げた現場知見と実際の販売データをベースに、AIが商品情報や販売傾向を分析し、利用者の滞在シーンに合った商品構成を導き出します。

FoodStockが実施した調査では、施設利用者の約7割が施設内で食事ニーズを持ちながら、約4割が購入できなかった経験を持ち、約5割が施設外で購入しているという実態が明らかになっています。

さらに調査を重ねると、その背景に「利用者ニーズと商品構成のズレ」があることが確認されており、FoodPicks Proはまさにこのズレを解消するために設計されています。

滞在シーン別の商品設計という考え方

売店の売上を左右するのは、商品の数を増やすことでも価格を下げることでもなく、利用者の滞在シーンに合わせた構成設計です。

短時間の利用ならワンハンドで食べられる軽食系、長時間の滞在なら主食としてしっかり満足できる商品、持ち帰り需要には自宅で楽しめるアイテムというように、場面ごとに適切な商品を配置することで、購買機会を最大化できます。

多くの施設では「売れそうな商品」を基準に選定が行われてきていますが、利用者の滞在時間や目的が異なれば、求められる商品も大きく変わります。

FoodPicks Proはこの視点を軸に、価格帯・商品バランス・構成設計を一体で設計します。

4つの特徴と導入の流れ

FoodPicks Proには、施設運営者の負担を最小化しながら売り場の精度を高める4つの特徴があります。

商品選定の手間をなくし、現場知見・データ・AIによる最適化を行い、売れる売り場として一体設計し、ヒアリングから発注・商品入替・改善提案まで専用WEBカタログで一元管理します。

導入は4ステップで進みます。

まず利用者層・滞在時間・売店の現状をヒアリングし、施設に最適なラインナップと構成を提案します。

その後、既存設備を活用してスムーズに販売を開始し、販売データをもとに継続的な商品入替と改善提案が行われます。

初期費用・月額費用はかからず、無料で利用できます。

想定される導入施設と活用シーン





FoodPicks Proは、一定時間滞在する利用者が多く食事や軽食ニーズが生まれやすい施設を主な対象としています。

空港・ホテル・温浴施設・漫画喫茶・ネットカフェ・商業施設・道の駅・サービスエリアなどに加え、オフィスの福利厚生や従業員向けサービス、コンビニ・売店でのキャンペーン商品や期間限定導入、アミューズメント施設での景品・付加価値商品など、売り場や用途に応じた柔軟な活用も可能です。

FoodPicks Proの導入によって期待できるのは、これまで施設外に流れていた購買を施設内に取り込み、取りこぼしていた売上を回収することです。

新規集客に頼らず既存来館者の消費行動を施設内に戻す取り組みであり、低リスクかつ即効性のある収益改善につながります。

食品卸として培った現場知見と実績データ、そしてAIによる分析を組み合わせた「FoodPicks Pro」は、売り場設計の”正解”を初期費用なしで導き出せる点が最大の強みです。

売店改善や食の導入を検討している施設にとって、まず相談できる入口として機能します。

FoodStock「FoodPicks Pro」の紹介でした。

よくある質問

Q. FoodPicks Proの利用にかかる費用はいくらですか。

A. 初期費用・月額費用ともにかからず、無料で利用できます。

Q. 導入にあたって既存の設備を新たに用意する必要はありますか。

A. 既存設備を活用してスムーズに販売を開始できる設計になっています。

新たな設備投資は不要です。

Q. 商品構成はどのように決まりますか。

A. 利用者層・滞在時間・売店の現状をヒアリングしたうえで、食品卸の現場知見・実際の販売データ・AIによる分析を組み合わせ、施設に最適なラインナップと構成が提案されます。

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