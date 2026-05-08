福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、現場の指揮にあたった福島県の会津若松地方広域消防本部警防課の青柳誠消防司令長（５６）と山本克治総務主幹（５０）が７日、読売新聞の取材に応じ、事故当時の現場の様子を語った。

６日午前７時４０分頃に発生した事故。同消防本部の救助活動は、郡山消防本部から転送された第１報から始まった。１０人以上がバスに乗っていると情報があり、青柳消防司令長は気を引き締めて現場へ急行した。

同９時２５分頃の現場到着時、既に重傷者の搬送が始まり、けが人も安全な場所に避難していた。目を見張ったのはバスの車体を突き破ったガードレールと道路に飛ばされた部活の用具の数々。山本総務主幹は「バスの状態で事故の規模がその時点で分かった」と振り返る。車内は、両側の椅子を残すようにしてガードレールが貫通し、飲み物やリュックなどが散乱していたという。

現場で活動した隊員は両消防本部、各署を合わせて８０人以上となった。迅速な救急搬送により大型連休で道路が混雑する中、同日正午頃に、けが人の搬送を終えた。しかし１人が命を落とす結果となった。青柳消防司令長は「車を運転することは、大切な命を背負っていること。安全運転で悲しい事故を起こさないようにしてほしい」と呼びかけた。