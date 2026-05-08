自立するタイプが優秀すぎ！「もうこれ以外使えん…」底までしっかり届く100均スポンジ

コップやステンレスボトルなどの洗浄に便利な柄付きのスポンジ。底まで洗えるのが利点ですが、保管場所に困ったり、水切りしにくかったりと管理のしにくさを感じることも…。セリアで見つけた『立つスリムキッチンスポンジ』は、自立するタイプで乾燥させやすく、保管も楽ちん！底までしっかり洗えて優秀ですよ◎

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商品情報

商品名：立つスリムキッチンスポンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：65.5×139×38mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968831110694

コップやボトル洗いに便利！セリアの『立つスリムキッチンスポンジ』

スリムなコップやステンレスボトルなどを洗う際、柄付きのスポンジでないと底まで届きにくい場合がありますよね。でも、保管場所に困ったり、水切りしにくかったりと管理のしにくさを感じることも…。

そんなことを思いながらセリアをチェックしていたところ、理想的な商品を発見！こちらの『立つスリムキッチンスポンジ』をご紹介します。

サイズは約65.5×139×38mmの、縦長シルエットのスポンジです。コップやボトルの底まで届きやすく、しっかり洗えるのが特徴です。

安心の日本製という点もポイント。毎日使うキッチングッズとして、安心感があるのは嬉しいです。

乾燥させやすくスッキリ整う◎こびりつき汚れも落としやすい！

スポンジ自体がしっかりとした硬さを持っており、自立するのでしっかりと乾かすことができます。

シンク周りの狭いスペースにも立てて置けるため、スッキリ整えやすく、衛生面も保てそうです。

細長い形状なので、わざわざ柄付きスポンジを用意しなくても、これ1つでコップやドリンクボトルの奥までしっかり洗うことができます。

ナイロンソフト不織布を使用しており、こびりつき汚れを落としやすいのもGOOD。ソフトな使い心地で食器を傷つけにくく、汚れにしっかりアプローチできます。

ただし、漆器など傷つきやすいもの、傷がついて困るものには使用しないように気をつけたいところです。

普段使いのスポンジのままで、筒状のアイテムまでしっかり洗えるのはとても便利！100円なので買い替えやすい点も魅力です。

今回は、セリアの『立つスリムキッチンスポンジ』をご紹介しました。

毎日使うものだからこそ、扱いやすく、保管もしやすく、清潔を保ちやすいスポンジが、身近なセリアで手に入れられるのは助かりますよね！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。