可愛いだけじゃなかった！「色も形も絶妙！」ペンケースに入れおきたい頼れる100均文具
ダイソーの文具売り場で見つけたお洒落な蛍光ペンをご紹介！色も形も大人女子の心をくすぐる、絶妙なアイテムなんです。サイズが小さいので持ち運びラクラク。あまりスペースのないカフェやデスク上での作業もしやすいですよ♪110円（税込）で4色入りとコスパも◎なので、ぜひチェックしてみてくださいね。
商品名：蛍光ペン（ミニ、四角、4本）
商品情報
商品名：蛍光ペン（ミニ、四角、4本）
価格：￥110（税込）
筆記線幅（角芯 約）：4mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480454269
デザインが可愛い蛍光ペン！ダイソーで見つけた大人女子文具
ダイソーの文具売り場で、大人女子が思わず手に取りたくなるような文房具を発見！その名も『蛍光ペン（ミニ、四角、4本）』です。
お値段は4色セットで110円（税込）とコスパ◎ですよ！
ペンが四角い形をしているので、コロコロと転がっていかないのがうれしいポイント。キャップ部分と、持ち手側のお尻部分でマーカーの色が判断できるようになっているデザインです。
シンプルながらも大人女子の心をくすぐるアイテムですね！
上品なカラーがたまらない！『蛍光ペン（ミニ、四角、4本）』
色味はダスティーピンク、ライラックグレー、ダスティーブルー、ダスティーグリーンの4色。蛍光ペンといえば一般的にはビビッドな色味ですが、『蛍光ペン（ミニ、四角、4本）』はやわらかいソフトなカラーなのが特徴。
目にやさしく、手帳やノートを落ち着いたトーンで統一することができますよ！
サイズがコンパクトなので、小さなポーチやペンケースにもすっぽりと収まります。あえて指名買いしたくなるような、色も形も絶妙な蛍光ペンですね。
今回はダイソーで購入した『蛍光ペン（ミニ、四角、4本）』をご紹介しました。上品なカラーでスケジュール管理や仕事用のノートにぴったり。
サイズも小さいのでカフェやデスク上など限られたスペースでも作業がしやすいですよ。ペンケースに入れておきたい頼れる文具なので、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。