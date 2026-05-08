可愛いだけじゃなかった！「色も形も絶妙！」ペンケースに入れおきたい頼れる100均文具

ダイソーの文具売り場で見つけたお洒落な蛍光ペンをご紹介！色も形も大人女子の心をくすぐる、絶妙なアイテムなんです。サイズが小さいので持ち運びラクラク。あまりスペースのないカフェやデスク上での作業もしやすいですよ♪110円（税込）で4色入りとコスパも◎なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

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商品情報

商品名：蛍光ペン（ミニ、四角、4本）

価格：￥110（税込）

筆記線幅（角芯 約）：4mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480454269

デザインが可愛い蛍光ペン！ダイソーで見つけた大人女子文具

ダイソーの文具売り場で、大人女子が思わず手に取りたくなるような文房具を発見！その名も『蛍光ペン（ミニ、四角、4本）』です。

お値段は4色セットで110円（税込）とコスパ◎ですよ！

ペンが四角い形をしているので、コロコロと転がっていかないのがうれしいポイント。キャップ部分と、持ち手側のお尻部分でマーカーの色が判断できるようになっているデザインです。

シンプルながらも大人女子の心をくすぐるアイテムですね！

上品なカラーがたまらない！『蛍光ペン（ミニ、四角、4本）』

色味はダスティーピンク、ライラックグレー、ダスティーブルー、ダスティーグリーンの4色。蛍光ペンといえば一般的にはビビッドな色味ですが、『蛍光ペン（ミニ、四角、4本）』はやわらかいソフトなカラーなのが特徴。

目にやさしく、手帳やノートを落ち着いたトーンで統一することができますよ！

サイズがコンパクトなので、小さなポーチやペンケースにもすっぽりと収まります。あえて指名買いしたくなるような、色も形も絶妙な蛍光ペンですね。

今回はダイソーで購入した『蛍光ペン（ミニ、四角、4本）』をご紹介しました。上品なカラーでスケジュール管理や仕事用のノートにぴったり。

サイズも小さいのでカフェやデスク上など限られたスペースでも作業がしやすいですよ。ペンケースに入れておきたい頼れる文具なので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。