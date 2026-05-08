◆卓球 世界選手権団体戦 第１０日（７日、英ロンドン）

３戦先勝の決勝トーナメントの準決勝で、５７年ぶりの金メダルを目指す世界チームランク４位の日本が対戦する相手が、前回２４年大会銅メダルで世界チームランク７位の台湾に決まった。準々決勝で、２４年パリ五輪男子団体銀メダルで同ランク３位のスウェーデンを３―２で破り、２大会連続でメダルを確定させた。

シングルス世界ランク７位の台湾・林繇儒（りん・ゆんじゅ）がエース起用に応え、２勝でけん引した。第１試合でパリ五輪シングルス銀メダルで同ランク２位のＴ・モーレゴードを３―０で破ると、２―２の第５試合では、同ランク３３位のＡ・ケルベリも３―０で退け、４強に導いた。林は２日のリーグ戦で日本が３―０で快勝した時には出場しておらず、準決勝では日本の脅威になりそうだ。

日本は、準々決勝で世界チームランク５位のドイツと対戦し、エース・張本智和（トヨタ自動車）が２勝で２大会ぶりのメダル獲得に導いた。１９歳の松島輝空（そら）も、ドイツエースのＤ・チウに３―１で逆転勝利し、勢いに乗る。１９６９年大会以来の金メダルを目指し、まずは９日の準決勝で宿敵・台湾に挑む。